为成功登月，SpaceX 与 NASA 共享星舰飞行数据

4 月 27 日消息，SpaceX 计划与美国国家航空航天局（NASA）共享星舰飞船的飞行测试数据，从而继续推动阿尔忒弥斯 3 号登月计划的设计。NASA 官员表示，“这有助于我们的风控管理。”

NASA 官员们最近在接受采访时表示，NASA 正热切等待 SpaceX 成功开发出用于登月计划的星舰飞船。

4 月 20 日，SpaceX 尝试将新的星舰飞船和超级重型火箭助推器发射升空。虽然整个系统并没有完全进入轨道，但公司创始人埃隆・马斯克（Elon Musk）强调，SpaceX 正在尽快调整新的发射日期。

NASA 的阿尔忒弥斯 3 号登月计划最早将于 2025 年 12 月将宇航员送上月球表面。成熟太空经验对于星舰飞船能完成这次任务至关重要。

成功完成这次登月计划的前提是 NASA 的阿尔忒弥斯 2 号任务，计划在明年晚些时候送四名宇航员完成绕月飞行。

NASA 载人着陆系统副项目经理丽莎・哈蒙德 (Lisa Hammond) 最近在接受采访时表示，“我们必须利用我们团队的信息来帮助 SpaceX，他们有时会反馈一些信息并咨询一些问题。”

哈蒙德说，NASA 正在向 SpaceX 提出具体要求，让星舰飞船做好准备。“其中最重要的部分是机组人员，”她补充说，NASA 有 60 多年的人类太空飞行经验，可以在不同航天系统中共享。

SpaceX 也在自行收集航天数据。该公司不仅承担用载人龙飞船向国际空间站运送宇航员的任务，还在执行各种私人太空任务。比如美国公理太空公司（Axiom Space）的私人太空任务 Ax-2 即将发射升空，将四位平民宇航员送往国际空间站。

哈蒙德强调，SpaceX 一直都“做得非常好”，随时向 NASA 通报星舰飞船设计进展。她说，NASA 也一直在询问发动机性能设计、载人舱条件和紧急出口等指标。

她说，这些对话“是必要的，这样我们才能对飞船设计并通过认证有信心，然后知道我们有一艘安全的载人航天器。”

美国宇航局载人着陆系统办公室负责人、载人舱规划负责人妮可・威廉姆斯（Nicole Williams）说，阿尔忒弥斯 3 号任务计划使用多艘航天器将宇航员送上月球表面。他们将乘坐太空发射系统火箭搭载的猎户座飞船发射升空，然后在月球轨道上与星舰飞船会合。

“机组人员将从猎户座飞船进入星舰飞船，然后降落到月球表面，仅仅谈论这件事就觉得兴奋，”威廉姆斯说。宇航员登上月球后，将在返回猎户座飞船之前停留大约一周时间。

哈蒙德说，SpaceX 已承诺分享关于星舰飞船飞行测试的各项数据，继续推动阿尔忒弥斯 3 号任务的设计，这也有助于 NASA 设计着陆任务。

哈蒙德说：“这有助于我们的风控管理，帮助我们了解想要去哪里，或许还可以对这些事情进行一些独立分析，帮助它们更快更好成熟起来。”

在 4 月 20 日星舰飞船发射测试之后，NASA 局长比尔・纳尔逊（Bill Nelson）表达了自己对飞行测试的支持：“历史上每一项伟大的成就都存在一定程度的风险，因为巨大风险能带来巨大回报，”他在发射测试几小时后发推文说。“期待 SpaceX 学到的一切，期待下一次飞行测试，期待未来。”