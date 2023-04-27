开发者吐槽苹果 App Store 审核乱象：无端拒绝、把控不严、随机批准

IT之家 4 月 27 日消息，根据国外科技媒体 mobilegamer.biz 报道，多名开发者反馈在苹果 App Store 上发布应用过程中遇到困难。

其中大部分开发者反馈苹果 App Store 的审查机制非常繁琐，还有部分开发者认为审核机制存在不公平的情况，欺诈以及带有恶意的应用很容易通过审核。

报道中提及了 11 位开发者的反馈信息，IT之家附报道内容如下：

一位游戏开发者在遭到多次拒绝之后，宣布放弃 App Store，今后仅专注于开发安卓游戏。苹果在其中一次拒绝理由中写道“这不是娱乐”（This is not entertainment）。

一位开发人员表示，应用中非常容易嵌入非法功能，只需在完成审查后远程打开功能即可。他表示已经有不少儿童应用程序变成了赌场应用。

一位开发者表示苹果并未经过严苛审查，其应用被其它开发者抄袭。

一位开发者公然承认开发欺诈应用，使用 Photoshop 处理文件，并使用麦当劳的地址来创建开发者账号。苹果不会费心去检查一家公司是否存在，而是会打电话看是否有人接了电话。