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开发者吐槽苹果 App Store 审核乱象：无端拒绝、把控不严、随机批准

2023/4/27 11:01:40 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 4 月 27 日消息，根据国外科技媒体 mobilegamer.biz 报道，多名开发者反馈在苹果 App Store 上发布应用过程中遇到困难。

其中大部分开发者反馈苹果 App Store 的审查机制非常繁琐，还有部分开发者认为审核机制存在不公平的情况，欺诈以及带有恶意的应用很容易通过审核。

报道中提及了 11 位开发者的反馈信息，IT之家附报道内容如下：

  • 一位游戏开发者在遭到多次拒绝之后，宣布放弃 App Store，今后仅专注于开发安卓游戏。苹果在其中一次拒绝理由中写道“这不是娱乐”（This is not entertainment）。

  • 一位开发人员表示，应用中非常容易嵌入非法功能，只需在完成审查后远程打开功能即可。他表示已经有不少儿童应用程序变成了赌场应用。

  • 一位开发者表示苹果并未经过严苛审查，其应用被其它开发者抄袭。

  • 一位开发者公然承认开发欺诈应用，使用 Photoshop 处理文件，并使用麦当劳的地址来创建开发者账号。苹果不会费心去检查一家公司是否存在，而是会打电话看是否有人接了电话。

  • 应用程序审查员甚至没有检查代码、玩游戏或验证信息。似乎大多数应用程序都是随机批准的，有时更改代码中的一个字母就足够了。

详细原文报道：App review is still broken, and developers are angry: “Apple sees itself as above the law”

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关键词：App Store

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