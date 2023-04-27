联想小新 14 轻薄本 2023 西子绿配色今晚开售：搭载 2.2K 护眼屏，4799 元

IT之家 4 月 27 日消息，联想小新 14 轻薄本 2023 西子绿配色将于 4 月 28 日 0:00 正式开售，新品仅有一个版本可选，定价 4799 元。

联想小新 14 轻薄本 2023 西子绿配色整机厚度约为 16.9mm，重量约为 1.46kg；搭载一块 14 英寸的 2.2K 四面窄边框显示屏，屏占比高达 91%，分辨率为 2240×1400，拥有 100% sRGB 高色域，并通过了硬件级低蓝光认证；搭载酷睿 i5-1340P 处理器，辅以锐炬 Xe 核芯显卡，最高可提供 30W 性能释放；内置 56.6Wh 大容量电池，支持 65W PD 快充。

新品还搭载了全新设计的“TYPHOON 2.0”散热系统，大风扇 + 双热管 + 高性能导热材料，散热效率显著提升。此外，其还支持三种不同散热模式调节，包括节能模式、智能模式以及野兽模式。

接口方面，联想为这款电脑配备了一个 Micro-SD 读卡器、两个 USB-A 3.2 Gen1 接口、两个全功能 USB-C 接口（支持 PD 快充、视频输出和高速数据传输）、一个 HDMI 接口以及一个 3.5mm 音频接口。

IT之家附联想小新 14 轻薄本 2023 西子绿配色完整参数：