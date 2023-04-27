上海大力建设“墨水屏”公交站牌，今年五个新城覆盖率超 50％

IT之家 4 月 27 日消息，据“上海发布”消息，4 月 26 日，上海市道路运输管理局在“2023 民生访谈”中透露，2023 年将继续加大公交电子站推进力度，推进电子站牌“墨水屏”建设。

上海是中国推进电子纸（即“墨水屏”）公交站牌的先行城市。截至现在，已实现 7 个中心城区以及浦东新区中环以内区域的全覆盖。现正在大力推进崇明、浦东全域、嘉定、闵行、宝山、奉贤等远郊地区的公交电子站牌覆盖，目前覆盖率已经超过 30%。

▲ IT之家附图“墨水屏公交站牌”，图源上海博协软件

2023 年，上海将继续进行第二轮建设和推广，组织各个远郊区推进公交电子站牌建设，其中临港新片区及南汇新城、嘉定新城、青浦新城、松江新城、奉贤新城等五个新城的目标是：墨水屏覆盖率不低于 50%。

目前，在上海的智慧交通建设过程中，采用墨水屏的公交设备的尺寸主要有 32 和 13.3 英寸，分别应用在三大场景：公交候车亭、公交站杆、出租车扬招点。

墨水屏站牌第一代的功能仅是显示站点和第一时刻预报，新一代公交车站墨水屏除了显示车辆预计到站情况外，还可以查看第二辆公交车的拥挤度，以及提供为残障特殊人群服务的低地板车辆信息。

根据洛图科技（RUNTO）数据，2022 年，智慧交通领域电子纸模组出货量为 5.44 万片，其中智能拉手为 5.18 万片（一般 1 个拉手用两片电子纸模组），电子纸站牌为 0.26 万片。

截至目前，电子纸站牌的出货量主要分布于上海，占比达到了 94.9%，连云港、杭州、福州、北京、南昌、鄂州等城市占比 5.1%。电子纸智能拉手主要零散分布于南昌、深圳、东莞、南京、长沙、无锡、石家庄地铁。