美国两党联手出台新法案：未成年人使用社交媒体需父母同意

IT之家 4 月 27 日消息，美国两党议员日前联合提出一项新法案，旨在保护未成年人免受社交媒体的不良影响。该法案规定，任何 18 岁以下的用户在使用社交媒体平台时，都需要得到父母的同意。此外，该法案还禁止社交媒体平台使用算法向未成年人推送内容，并将使用社交媒体的最低年龄设定为 13 岁。该法案还将建立一个新的年龄验证凭证的试点项目，以便用户在注册社交媒体平台时，能够提供基于政府颁发的文件的高度安全的身份证明。

IT之家注意到，这项新法案是在美国各州也在采取类似行动的背景下出台的。一些州的法律，如犹他州的一项法律，将允许父母查看孩子的私人信息，这引起了一些民间团体的担忧，认为这可能会根据孩子的家庭情况，将他们置于更大的危险之中。这项由参议员布莱恩・沙茨（民主党夏威夷州）、汤姆・科顿（共和党阿肯色州）、克里斯・墨菲（民主党康涅狄格州）和凯蒂・布里特（共和党阿拉巴马州）支持的新提案，将给全国各地的父母赋予对孩子使用社交网络服务，如 Facebook、Instagram、TikTok 等平台的深度控制权，许多父母已经向立法者恳求给他们提供更多的工具来保护他们的孩子在线安全。尽管有些人认为家长负担过重，无法监控难以驾驭的平台。

除了孩子使用社交媒体需父母同意外，该法案还要求这些公司“采取合理措施”来验证用户的年龄，而不仅仅是要求证明。这可能会引起隐私方面的担忧，因为如果没有某种政府身份证或面部扫描，就很难确认用户的年龄。该法案表示，应该考虑到“现有的年龄验证技术”，并且为了年龄验证而收集的信息不应该用于其他目的。虽然年龄验证工具仍然有限，但该法案还旨在通过一个试点项目来扩展它们，探索为美国公民提供免费的“安全数字身份”凭证。该项目由商务部负责，将寻求创建一种新的、基于政府颁发的文件的高度安全的凭证工具，一旦颁发，就可以用来验证注册社交媒体平台的用户的年龄，或者他们与未成年用户的父母 / 监护人关系。

该法案一经宣布，就立即遭到了科技背景的行业组织 NetChoice 的抨击。该组织曾因加州的适龄设计法规而起诉加州，他们在一份声明中表示，该法案“将要求大规模、广泛地收集和保留数据，破坏美国人的隐私和安全。它还将剥夺父母的宪法权利，使他们无法决定网上什么对他们的孩子最好。”