赛昉科技：VisionFive 2 RISC-V 单板计算机成功支持 Docker 容器解决方案

IT之家 4 月 27 日消息，赛昉科技宣布，近期成功在昉・星光 2（VisionFive 2）开发板上支持 Docker 容器解决方案。

Docker 是一个开源的应用容器引擎，开发者可以利用它打包应用和依赖包到轻量级、可移植的容器中，然后发布到任何版本的 Linux 设备上。Docker 帮助用户更高效地利用系统资源并保证一致的运行环境，实现持续交付和部署，以及后期更轻松地迁移、维护、扩展。

赛昉科技提供的应用指南详细介绍了如何在昉・星光 2 单板计算机上运行 Docker 容器，点此查看具体内容。

昉・星光 2 （VisionFive 2）是赛昉科技推出的高性能 RISC-V 单板计算机，板载 RV64GC ISA 的四核 64 位 SoC，工作频率达 1.5GHz；支持 OpenCL 3.0、OpenGL ES 3.2 和 Vulkan 1.2；提供 4GB / 8GB LPDDR4 内存选项，可选带 WiFi 功能版本；搭载 M.2 / CSI / DSI / HDMI / eMMCIUSB 3.0/4OPIN GPIO / RJ45 千兆网口 / TF 卡槽等多种接口；支持 4K@60fps 和 H264 / H265 的多路视频解码，支持 1080p@30fps 和 H265 的多路视频编码；板载 40PIN GPIO 接口，兼容树莓派系列主板；开源 SBC 还提供广泛软件兼容性，包括对 Debian 的支持。

IT之家附上昉・星光 2 （VisionFive 2）产品参数，如下：