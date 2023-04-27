中兴新支点超凡桌面环境 EX-NDE 特性官方介绍：安装包 104M，简洁界面设计

IT之家 4 月 27 日消息，在 2023 年 4 月，中兴新支点操作系统正式发布并开源了新支点超凡桌面环境（简称 EX-NDE）。新支点超凡桌面环境安装包大小 104M，轻量级桌面环境占用更少资源，优化了资源使用率，提升了整体运行效率。现在 OpenCloudOS 社区带来了超凡桌面环境 EX-NDE 的介绍。

新支点 EX-NDE 桌面环境分为两大主体：桌面组件和 NDE-Wayland 架构。

桌面组件：基于 QT 的自主研发，在保证轻量级同时兼容性和易用性也得到大大提升，因为基于 QT 来实现的一整套桌面系统，对比 GTK 的接口，其移植性与代码的易用性，在 GUI 开发场景下，更受开发者青睐，而且拥有更加符合国人使用习惯的桌面交互。

NDE-Wayland 架构：使用当前主流的 Wayland 架构，使桌面能在更轻量级的环境下运行，更重要的是在当前移动芯片的大趋势下，Wayland 架构即将成为替代 x11 成为主流，未来也能更好兼容移动生态。

在以上两大轻量级方案加持下，新支点 EX-NDE 桌面环境是一个能够融合两者的超融合智能轻量级桌面系统，能在低配置的各种智能设备上流畅运行，支持选择服务器、桌面、平板三大模式，能实现一套代码在三种场景下同时使用，大大降低软件开发成本，解决操作系统的碎片化问题。

新支点超凡桌面的设计初衷是支持更便捷地访问计算机的各种应用程序、文件和设置，打造一个安全自主的开源桌面平台。超凡桌面环境主要由文件管理器、任务栏、设置、登录模块、通知中心等几大部件构成。

超凡桌面里的文件管理器用于管理计算机上的文件和文件夹，使得用户可以浏览、搜索、排序、复制和粘贴文件，同时还提供了安全功能，以保护用户数据安全。

其主要特征有：

直观界面：采用简洁的界面设计，使得用户可以更好浏览和操作文件。

快速搜索：搜索性能强，可以快速地找到用户需要的文件。

智能分类：可以自动根据文件类型将文件分类，更加方便地管理文件。

批量操作：支持批量操作，可以一次性选择多个文件，并进行复制、移动、删除等操作。

安全保护：提供安全功能，可以保护用户的数据安全，防止未经授权的访问。

高效管理：帮助用户高效地管理文件和文件夹，提高工作效率。

超凡桌面里的任务栏是位于桌面上的小工具栏，用于快速启动应用程序、访问系统设置、或切换不同的桌面。任务栏通常位于屏幕底部，可以通过单击图标、鼠标右键或者拖动来移动。同时提供多种实用功能，例如通知区域、快速启动栏、托盘小工具等，让用户可以更加方便地管理和使用计算机。

任务栏的主要功能包括：

启动应用程序：通过单击任务栏上的应用程序图标，可以快速启动相应的应用程序。

访问系统设置：任务栏上提供系统设置的快捷图标，用户可以通过单击图标来快速进入相关设置页面。

切换桌面：单击任务栏上的桌面切换器，可以快速地切换桌面，使得用户可以在不同的桌面上访问相同的应用程序。

显示桌面：将所有窗口最小化到任务栏上，可以快速地隐藏所有窗口，直接显示桌面的图标与文件，方便操作。

关闭所有窗口：将所有窗口关闭，可以快速地关闭所有打开的应用程序，释放计算机资源。

IT之家附上新支点 EX-NDE 桌面环境开源社区地址：点此链接。