中国移动芯昇科技“eSIM+”技术发布：一键写卡，业务处理缩短为 1-2 分钟

IT之家 4 月 27 日消息，据中移芯昇科技发布，“eSIM 技术”是小型化、嵌入式、支持移动企标的空中写号技术。“移动企标”是中国移动在 GSMA 国际规范基础上，制定的适应本国移动市场的企业版规范。中移芯昇科技 2022 年 eSIM 业务应用规模已超 300 万，eSIM 写卡业务成功率达 100%。

当前 eSIM 写卡业务主要应用在燃气表、电表、5G CPE / 网关、可穿戴、车载定位等行业。中移芯昇科技称，将 eSIM 空写能力平台与 CT 系统融合打通并于 4 月中旬正式上线（简称“eSIM+ 技术”），大幅优化了业务流程环节与参与角色，操作步骤由原有的 9 步缩减为 3 步，业务处理时长由 1-2 天缩短为 1-2 分钟。

一线客户经理可以在 CT 系统一站式完成开卡激活和空写任务挂载，仅需在 CT 系统写卡申请模块，批量上传正式码号 MSISDN 与临时码号 ICCID 对应关系。写卡申请提交后，完成设备上电将自动进行空中写卡。

截至目前，中移芯昇科技 eSIM+ 技术助力 5G CPE 产品在全国快速落地，已规模出货 3000 余台，预计年底出货 2-3 万台。同时计划与 5G 网关、行车卫士、和易充等更多自研终端探索并推进非单模式规模落地。

IT之家注：eSIM 或 eUICC 被认为是 SIM 卡的下一个迭代，提供了通过 OTA 改变服务提供商配置文件的能力，而不需要物理的更换 SIM 卡本身。