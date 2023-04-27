昆仑万维旗下 Opera 2023 年一季度营收 8710 万美元，同比增长 22%

IT之家 4 月 27 日消息，昆仑万维旗下 Opera (NASDAQ：OPRA) 公布了 2023 年第一季度未经审计的财务业绩。本季度 Opera 营收为 8710 万美元（IT之家备注：当前约 6.04 亿元人民币），同比增长 22% ，这也是 Opera 营收连续第九个季度同比增长超过 20%；调整后 EBITDA（税息折旧及摊销前利润） 为 2170 万美元（当前约 1.5 亿元人民币），利润率为 25%，而 2022 年一季度调整后 EBITDA 为 730 万美元（当前约 5058.9 万元人民币）。

以下为 Opera 一季度及近期业务亮点：

2023 年第一季度，Opera 广告收入同比增长 26%，占目前总收入的 56%，主要受持续超出预期的 Opera Ads 业务推动；

2023 年第一季度，Opera 搜索收入同比增长 18%，主要原因为 Opera 持续关注发达市场高 APRU 用户的需求；

本季度，Opera GX 游戏浏览器在 PC 及移动端 MAU 超过 2170 万，比 2022 年第四季度的 2030 万增长了 7%；

本季度，Opera 宣布与 OpenAI 合作，并推出集成了生成式 AI 服务的浏览器。

展望未来，Opera 预计 2023 年第二季度营收在 9200 万美元（当前约 6.38 亿元人民币）-9400 万美元（当前约 6.51 亿元人民币），调整后 EBITDA 为 1800 万美元（当前约 1.25 亿元人民币）-2000 万美元（当前约 1.39 亿元人民币）；预计 2023 年全年营收为 3.73 亿美元（当前约 25.85 亿元人民币）-3.9 亿美元（当前约 27.03 亿元人民币），调整后 EBITDA 为 7700 万美元（当前约 5.34 亿元人民币）-8300 万美元（当前约 5.75 亿元人民币）。