传音 Infinix Hot 30 Play 手机发布：90Hz 屏幕、6000mAh 电池

IT之家 4 月 27 日消息，传音 Infinix 在尼日利亚推出了新的 Hot 30 系列手机，被称为 Infinix Hot 30 Play，加入到 Hot 30 和 Hot 30i 阵容中。

Infinx Hot 30 Play 手机采用直边边框和侧面指纹识别；后置双摄像头，16MP 主传感器和 AI 镜头，后面板采用斜条纹图案设计。

Infinix Hot 30 Play 搭载 6.82 英寸居中打孔显示屏，具有 HD+ 分辨率，提供 90Hz 刷新率和 500 尼特峰值亮度，前置 8MP 自拍相机。

Infinix Hot 30 Play 内置八核联发科 Helio G37 芯片，采用 4GB 内存，提供 64GB 和 128GB 存储选项，支持 microSD 卡扩展存储；还具有用于散热的双层石墨冷却系统，内置 6000mAh 电池，支持通过 USB-C 端口进行 18W 快速充电，预装运行基于 Android 13 的 XOS 12.6 系统。

Infinix Hot 30 Play 提供宝来紫、幻影白和刀锋黑三种颜色，起售价 80000 尼日利亚奈拉（约合 173 美元，IT之家备注：约合人民币 1204 元）。