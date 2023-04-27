消息称苹果 USB-C 接头版 EarPods 有线耳机开始量产，搭配 iPhone 15 / Pro 系列新机

IT之家 4 月 27 日消息，据 MacRumors 报道，预计所有苹果四款 iPhone 15 / Pro 机型都将配备 USB-C 端口而不是 Lightning 端口，因此一些苹果配件也将改用 USB-C 端口。爆料人士 ShrimpApplePro 发布推文称，带有 USB-C 连接器的 EarPods 有线耳机已经量产，此前称富士康是该耳机的供应商。

新的 EarPods 耳机将直接连接到 iPhone 15 / Pro 型号上的 USB-C 端口，而无需适配器。苹果有线耳机目前提供 Lightning 连接器或 3.5 毫米耳机插孔，两种版本价格均为 19 美元（IT之家备注：当前约 132 元人民币，国行售价 149 元）。

自苹果 2016 年发布 AirPods 无线耳机并取消 iPhone 上的 3.5mm 耳机插孔后，EarPods 开始变得不那么受欢迎，但它们仍然是客户更实惠的选择。EarPods 还提供简单的即插即用有线聆听体验，内置遥控器，无需充电或蓝牙配对。

预计苹果将在 9 月发布 iPhone 15 系列手机，新的 EarPods 有线耳机预计将同步推出。分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）此前声称，AirPods 充电盒、MagSafe 电池组和妙控键盘 / 触控板 / 鼠标三件套等其他配件将来也将转为 USB-C 端口。