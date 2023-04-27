如祺出行获批在广州开展智能网联汽车示范运营，Robotaxi 车队将正式上线

IT之家 4 月 27 日消息，如祺出行于 4 月 26 日获批在广州开展智能网联汽车示范运营资格，这意味着如祺出行自有的 Robotaxi （IT之家注：一般指自动驾驶出租车）车队将正式上线运营。

智能网联汽车示范运营资格是主管部门依照广州市智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营的相关政策文件，向符合相关标准的自动驾驶运营主体发出的运营资质许可。如祺出行日前收到的《智能网联汽车示范运营资格通知书》显示，如祺出行获批准在广州南沙开展自动驾驶示范运营。这标志着如祺出行自有的 Robotaxi 车队将在广州南沙向用户提供网络预约 Robotaxi 服务。

如祺出行采用广汽 Aion LX Plus

即将投入运营的如祺 Robotaxi 车队，使用全新 Robotaxi 车型广汽 Aion LX Plus，该车型由如祺出行与战略合作方联合打造，已于 2022 年 12 月入选广州市智能网联汽车第二批车型准入目录。

如祺出行正构建全开放的 L4 级自动驾驶运营体系，已先后推出 Robotaxi 运营科技平台、Robotaxi 运营监管平台，与多家自动驾驶公司完成系统和数据对接；上线 Robotaxi 车辆管理系统，保障所有接入平台的 Robotaxi 车辆运营稳定性和经济性最大化。