华为 P60 / Pro 获 5G 加持：数源科技通信壳现已上市，支持双模 SA / NSA 频段

IT之家 4 月 27 日消息，华为P60 系列已于 3 月 30 日全渠道同步开售，补足 5G 功能模块的特别套装版也即将发售。

现有IT之家家友发现，这款由数源科技带来的 5G 通信壳已经出现在了官网上，而且它也已经在淘宝和京东等平台上架，甚至多个第三方店铺已经开售，例如中国电信的翼天下天翼电信旗舰店已经售出了 13 张。

实际上，这些第三方店铺定价并不统一，例如上述翼天下天翼电信旗舰店定价为 640 元，而大多数店铺则设置在 580 元左右，最便宜的一家是 575 元，最贵的一家达到了 759 元。

据介绍，这款 5G 通信壳搭载主频 1350Mhz 的 UDX710 芯片（Cortex-A55），支持三大运营商的 FDD-LTE、TD-LTE、5GNR（Sub-6）网络，支持双模 5G SA / NSA 频段，采用 USB-C 接口。

这款手机壳采用了 PU 材质，只有金属灰一种配色，尺寸为 167.5×77.8×13.8mm，大面厚度 3.2mm，重 53.5g。

5G 通信壳的使用方法非常简单，用户将 5G 通信壳装配在手机上后会自动弹框配对，仅需按照指引操作，简单几步即可轻松开通 eSIM 服务，畅享 5G 上网体验。

值得一提的是，这款手机壳与华为P60/Pro 深度适配，手机主卡与 5G 通信壳的 eSIM 网络信号将在手机信号栏中融合显示，不会造成两个网络信号的困扰（eSIM 绑定的实体 SIM 卡需作为主卡使用）。此外，你还可以通过手机上的 5G 开关随心开启 5G 网络.

当然，它虽然会占用手机的 USB 接口进行供电，但也会为用户再提供一个 USB 2.0 充电口，支持 OTG 设备、数字耳机、连接 PC 进行数据传输，也支持华为超级快充（充电场景、导航场景、手机麦克风使用中或 USB 端口被占用时不能开启 5G 驻网）。

支持网络：

5G-Sub 6，NSA + SA

频段：