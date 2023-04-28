消息称苹果于 2025 年下半年推出配 MicroLED 屏幕的 Apple Watch Ultra

IT之家 4 月 28 日消息，彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）曾于今年 1 月表示，苹果将于 2024 年推出配备 MicroLED 屏幕的 Apple Watch Ultra 手表。

屏幕供应链咨询公司 DSCC 首席执行官罗斯・杨（Ross Young）此前则认为，苹果会在 2025 年发布这款手表，最新仅面向订阅用户的付费推文中，他再次将时间范围缩小到 2025 年下半年。

IT之家注：罗斯・杨虽然从供应链角度出发，爆料通常比较准确，但距离产品发布还有 1-2 年时间，设计、组件采购、制造等方面的延迟都可能影响这款手表的发布和发售。

分析师 Jeff Pu 在为海通国际证券撰写的研究报告中说，新的高端 Apple Watch 可能会采用更大的 2.1 英寸 Micro-LED 显示屏，与目前采用 OLED 显示屏的 Apple Watch 相比，新款手表的屏幕亮度将提高。这个手表很可能会是苹果去年 9 月推出的 Apple Watch Ultra 的新版本。

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