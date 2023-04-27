消息称未来 Apple Watch 更新支持与多台苹果设备配对同步，扩展到 iPad / Mac

IT之家 4 月 27 日消息，据 MacRumors 报道，新的爆料称苹果正在开发软件更新，允许用户将 Apple Watch 与多款苹果设备配对，包括 iPhone、iPad 和 Mac。

目前，苹果 Apple Watch 只能与一部 iPhone 配对，虽然可以将多个 Apple Watch 型号与同一部 iPhone 配对，但苹果没有提供将 Apple Watch 与苹果生态系统中的其他设备配对或同步的功能。

一旦 Apple Watch 与 iPhone 配对，就可以与登录同一 Apple ID 的 iPad 结合使用，以在 iPad 屏幕上使用 Apple Fitness+ 锻炼程序。此外，Mac 用户可以通过 Apple Watch 解锁他们的电脑，但这是为数不多的例外情况。

但是，这些限制预计将迎来变化。据 Twitter 人士 @analyst941 爆料称，苹果正计划更改配对 / 同步过程，这意味着 Apple Watch 将不再限制与单台 iPhone 绑定，而是能够在多台 iPhone、iPad 和 Mac 设备之间同步。

爆料人士未说明具体实现方式，但 iCloud 同步是一种可能性，类似于 AirPods 跨设备工作的方式。

爆料人士补充说，目前尚不清楚这一变化是否会在今年随 iOS 17、iPadOS 17 和 macOS 14 一起发布，或者是否到 2024 年才会出现。

IT之家注：该人士此前准确泄露了有关苹果 iPhone 14 Pro“灵动岛”的信息，但长期爆料的正确性有待进一步验证。