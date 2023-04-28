亚马逊 Q1 扭亏为盈净利 32 亿美元，投资电动汽车损失 5 亿美元

北京时间 4 月 28 日消息，亚马逊公司 (NASDAQ: AMZN) 今天发布了截至 3 月 31 日的 2023 财年第一季度财报。财报显示，亚马逊第一季度总净销售额为 1273.58 亿美元，较上年同期的 1164.44 亿美元增长 9%；净利润为 31.72 亿美元，上年同期净亏损 38.44 亿美元。

亚马逊公司

亚马逊第一季度净利润包括了对电动汽车公司 Rivian 的 5 亿美元投资损失。亚马逊第一季度营收超出预期，推动股价在盘后交易中上涨逾 8%。

股价表现：

亚马逊股价盘后上涨 8.63%

亚马逊周四在纳斯达克交易所的开盘价为 108.16 美元。截至周四收盘，亚马逊股价上涨 4.84 美元，报收于 109.82 美元，涨幅为 4.61%。截至美国东部时间周四 17:28 分 (北京时间周五 5:28 分)，亚马逊股价盘后上涨 9.48 美元至 119.30 美元，涨幅为 8.63%。过去 52 周，亚马逊股价最高为 146.57 美元，最低为 81.43 美元。

第一季度业绩要点：

—— 总净销售额为 1273.58 亿美元，较上年同期的 1164.44 亿美元增长 9%；剔除 24 亿美元的汇率同比变化不利影响，总净销售额同比增长 11%；

—— 总营业费用为 1225.84 亿美元，较上年同期的 1127.75 亿美元增长 9%；

—— 营业利润为 47.74 亿美元，较上年同期的 36.69 亿美元增长 30%；

—— 净利润为 31.72 亿美元，上年同期净亏损 38.44 亿美元； 亚马逊第一季度净利润包括了 5 亿美元的税前估值损失，这些被包含到了该公司对电动汽车创业公司 Rivian Automotive 的普通股投资的非营业费用中，上年同期这一税前估值损失为 76 亿美元；

—— 每股摊薄收益为 0.31 美元，上年同期每股摊薄亏损 0.38 美元；

—— 截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月，运营现金流增长 38% 至 543 亿美元；自由现金流改善至流出 33 亿美元，好于上年同期的流出 186 亿美元。

按部门划分：

——AWS 云服务部门第一季度净销售额为 213.54 亿美元，较上年同期的 184.41 亿美元增长 16%，在总净销售额中的占比为 17%；

—— 北美部门第一季度净销售额为 768.81 亿美元，较上年同期的 692.44 亿美元增长 11%，在总净销售额中的占比为 60%；

—— 国际部门第一季度净销售额为 291.23 亿美元，较上年同期的 287.59 亿美元增长 1%，在总净销售额中的占比为 23%。

第二季度展望：

—— 净销售额预计介于 1270 亿美元至 1330 亿美元之间，同比增长 5% 至 10%；这一指导性预期包含了大约 30 个基点的汇率变化不利影响；

—— 营业利润预计介于 20 亿美元至 55 亿美元之间，上年同期为 33 亿美元；

—— 这一指导性预期假定不包含其他商业收购、重组或诉讼和解。