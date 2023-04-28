云存储服务商 Dropbox 宣布裁掉 16% 员工，发力人工智能

IT之家 4 月 28 日消息，云存储服务商 Dropbox 周四宣布将裁员 500 人，占其员工总数的 16%，这是该公司为了应对经济困境和业务转型而采取的重组措施。

Dropbox 的首席执行官 Drew Houston 在公司网站上发表博客文章，解释了裁员的原因。他说，Dropbox 的增长速度已经放缓，一方面是因为其业务已经成熟，另一方面是因为经济形势不佳，给其客户带来了压力。他还说，该公司需要更加专注于开发基于人工智能的产品，这需要招聘具有不同技能的员工。他表示：“在理想情况下，我们只需要把人从一个团队调到另一个团队。我们尽可能地这样做了。但是，我们下一阶段的增长需要不同的技能组合，特别是在人工智能和早期产品开发方面。我们在过去几年里已经在这些领域引进了优秀的人才，我们还需要更多。”

Houston 说，受影响的员工将获得免费的就业安置服务和职业指导，以及高达 16 周的遣散费，并在 Dropbox 任职期间每年增加一周。此外，该公司还将合并其核心业务和文档工作流业务，并对一些内部团队进行重组。Dropbox 计划在明天和下周举行内部座谈会，回答员工的问题。“这些转变从来不容易，但我决心让 Dropbox 处于人工智能时代的前沿，就像我们曾经处于移动和云计算的前沿一样。”Houston 写道。

IT之家注：Dropbox 是一家提供云存储和文件分享服务的公司，拥有超过 7 亿注册用户。Dropbox 除了提供云存储和文件分享服务外，还有一系列其他产品，如电子签名、文档发送、文件备份、屏幕截图、大文件传输、协作文档、密码管理等。Dropbox 还可以与其他工具进行集成，如 Zoom、Slack、Adobe Creative Cloud 等。