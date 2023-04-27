1499 元，作业帮 AI 智能辅导机预售：学习机词典笔二合一，坐拥 6.6 亿题库

IT之家 4 月 27 日消息，在线教育品牌作业帮今日推出了一款基于紫光展锐高性能穿戴平台 8541E 的智能辅导学习机，集成了全科学习资源、课程同步视频、AI 辅导老师等，目前已经上架京东并开启预售，首发价 1499 元。

据介绍，这款产品支持原题答疑辅导、个性化精准学、K12 教材同步学、自带全科词典笔，拥有“价值约 30 万元的全科学习资源”，包括 6.6 亿 + 行业 TOP 级题库资源，覆盖 118 万本教辅材料、265 万份真题试卷等。

据介绍，这款产品外形类似「文具盒」，采用 6.86 英寸 AG 护眼屏，自带全科词典笔，采用封闭系统，无第三方软件给孩子安装。此外，它还支持各种快捷功能，支持外接耳、机外接扫描设备、外接打印机，支持 OTA 升级。

这款智能辅导机面向 1-12 年级，九门学科，6.6 亿 + 题库，题库中覆盖了 100 多万本教辅书籍和 265 万份试卷。

其他方面，它采用了 2000mAh 电池（扫描笔 300mAh），配备 1GB 运行内存以及 8GB 机身存储，还配备双摄像头，支持 4G 远程视频通话。

这款产品将于 5 月 4 日 10:00 正式开售，感兴趣的用户可通过IT之家下方链接查看详情。