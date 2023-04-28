调查显示，超九成企业想雇佣了解 ChatGPT 的员工

求职网站 ResumeBuilder 的最新调查发现，ChatGPT 经验能够帮助你找到下一份工作。

ChatGPT 成了求职技能

ResumeBuilder 的研究人员在今年 4 月份调查了 1187 名商业领袖，以了解他们对人工智能聊天机器人的看法。这些商业领袖包括 CEO、高管、老板和合伙人，他们的大多数人目前都在招聘。

凤凰网科技《AI 哨所》了解到，91% 正在招聘的商业领袖希望招聘具有 ChatGPT 经验的员工。30% 的受访者表示，他们“非常迫切”或“有些迫切”地需要这么做。在招聘具有 ChatGPT 经验的员工的公司中，三分之二的认为，这些技能可以为他们的公司带来竞争优势。他们最有可能为软件工程部门招聘具有 ChatGPT 经验的员工，其次是客户服务、人力资源和营销部门。

这些部门最需要 ChatGPT 经验

受访者认为，OpenAI 的 ChatGPT 可以帮助提高生产力，节省时间和资源，增加创意和技术支持，并提高公司的声誉。受访者表示，精通 ChatGPT 的员工也可以教会他们的同事如何使用人工智能，这可以放大它的好处。

“由于这些专业知识在招聘市场上还没有广泛使用，那些拥有 ChatGPT 和人工智能技能的候选人将受到先进公司的高度追捧，”Resume Builder 首席职业顾问史黛西・哈勒 (Stacie Haller) 在研究中表示，“由于这项技术仍然很新，为了让公司保持领先地位，企业竞相聘用具有这项技能的员工，而且看起来愿意为此付费。”凤凰网科技《AI 哨所》对此将持续关注。