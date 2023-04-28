奔驰“性能解锁”订阅服务降价：每月 60 美元可让电动汽车跑得更快

IT之家 4 月 28 日消息，梅赛德斯奔驰去年在北美推出了一项名为“加速提升（Acceleration Increase）”的订阅服务，可以通过软件升级的方式，提高其电动车 EQE 和 EQS 的加速性能，无需对车辆进行任何物理改造。

梅赛德斯-奔驰最近公布了此订阅服务的最新定价，价格从每月 60 美元（IT之家备注：当前约 416 元人民币）起，或者每年支付 600 美元（当前约 4158 元人民币），相比之前的 1200 美元有所降低。这个价格只适用于四驱的 EQE 350 轿车和 SUV，而更高端的四驱 EQS 450 轿车和 SUV 则需要每月 90 美元（或每年 900 美元）的费用才能享受这项服务。

梅赛德斯-奔驰还提供了一次性付费的选项，用户可以永久解锁加速增强功能，EQE 的价格是 1950 美元，EQS 的价格是 2950 美元。对于那些选择每月订阅的用户来说，如果拥有车辆超过三年，他们支付的费用就相当于一次性解锁的价格，看来梅赛德斯-奔驰的这种定价模式是为了那些短期租赁车辆或者只想临时展示性能的用户设计的。

根据梅赛德斯-奔驰的说法，这项功能可以将电动车的加速度和电机输出提高 20% 到 24%。EQE 的总输出从 215 千瓦提高到 260 千瓦，0-60 英里 / 小时（约合 0-96 公里 / 小时）的时间从 6 秒缩短到 5.1 秒（轿车）或 5.2 秒（SUV）。而 EQS 则从 265 千瓦提高到 330 千瓦，0-60 英里 / 小时的时间从 5.3 秒缩短到 4.5 秒（轿车）或 4.9 秒（SUV）。

汽车制造商向车辆添加订阅服务的做法正成为一个令人不安的趋势。特斯拉在这方面领先一步，曾经提供过 3250 美元的解锁选项，让一些旧款 Model S 车型使用完整的电池容量。最近，还有一些汽车制造商将座椅加热功能设置为软件锁定和订阅服务，比如特斯拉、宝马和 Smart。EQE 和 EQS ye 并不是唯一被人为限制性能并提供付费解锁的电动车，极星（Polestar）也提供了 1195 美元一次性付费的选项，特斯拉也有类似的性能解锁功能。

这种软件付费模式引发了一些消费者的不满，他们认为这是对电动车的不公平限制。梅赛德斯-奔驰方面则表示，这种模式可以给用户更多的选择和灵活性，也可以降低一些车型的起步价格。目前，这项订阅服务只在美国和欧洲提供，尚不清楚是否会在其他市场推出。