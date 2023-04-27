梅赛德斯-奔驰 CEO：我们只做电动汽车，不做“合成燃料”车

IT之家 4 月 27 日消息，梅赛德斯-奔驰 CEO 奥拉・凯伦尼乌斯在接受德国报纸《法兰克福汇报》采访时，坚称梅赛德斯将全力发展电动车，而不会投资于合成燃料技术，也就是所谓的“电子燃料（e-fuel）”。

尽管全球各国政府都在制定规定，宣告内燃机汽车的末日，但一些汽车制造商试图通过使用“电子燃料”来拯救传统的汽油车。其中包括保时捷和宝马，他们甚至还投资了合成燃料生产中心，但并不是所有人都相信这会是汽油技术的救星。

凯伦尼乌斯认为，电动车技术在动力输出、效率、耐用性和成本等方面都优于“电燃料”，并表示从 2025 年开始，将专门针对电力驱动调整所有新车辆架构。他还指出，电动车的普及需要建立完善的充电基础设施，这也是梅赛德斯正在投资的领域。

IT之家注意到，凯伦尼乌斯的评论正值梅赛德斯-奔驰加快转向电动汽车之际。目前，梅赛德斯-奔驰提供的电动车型数量远远超过了宝马、奥迪和保时捷。

与此同时，梅赛德斯-奔驰旗下的顶级品牌也在加倍努力，以巩固这家汽车巨头的领先地位。最近梅赛德斯-迈巴赫（Mercedes-Maybach），这家汽车制造商的超豪华品牌，推出了其首款电动车型 —— 迈巴赫 EQS SUV。此外，AMG，该公司的高性能品牌，也在其产品线中增加了越来越多的电动车型，并有望在不久的将来推出其第一款真正的电动跑车。甚至该公司的商用部门也推出了其首批电动产品，包括一款电动半挂车和一款电动货车。