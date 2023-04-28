魅族 20 系列买不到货？官方回应：1 元超前订权益延长，跨平台购机可享

IT之家 4 月 28 日消息，魅族在 3 月 30 日发布了魅族 20 / Pro 和魅族 20 INFINITY 无界版三款手机，统称为魅族 20 系列，目前魅族 20 系列上市已经有一段时间，市场表现还是不错的。不过也有很多网友遇到了想要的版本买不到货的情况，其中包括已经参加官方 1 元超前订的用户。对于这个问题，魅族官方今天发布了一封公开信进行回应，并宣布了一系列回馈和补偿措施。

在公开信中，魅族表示，目前魅族 20 系列大部分型号仍然供不应求，造成很多超前订用户最终跨平台购机，更是还有大量用户没有买到心仪的型号，对此他们正在苦肝备货，深感愧欠。

同时魅族决定，将超前订权益使用时间继续延长至 6 月 20 日，权益期内购机依旧可享 36 个月超长质保和赠线膜套装等七大尊贵权益，原同平台权益发放方式不变，推荐大家在下订平台使用权益，平台会匹配发货。

此外对于跨平台购机的用户，为了突破平台间数据无法直接共享的限制，魅族将启用全人工核验方式，在魅族官网为 35 万名 1 元超前订用户开启 36 个月超长质保，线膜套装等权益的跨平台使用通道（包含线下渠道），跨平台购买权益互认。

以下是公开信全文：