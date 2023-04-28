工信部：截至 2023 年 3 月底，我国国内市场上监测到活跃 App 数量为 261 万款

IT之家 4 月 28 日消息，工信部发布了 2023 年一季度互联网和相关服务业运行情况，一季度，互联网业务收入实现正增长，利润总额大幅增长。

一、总体运行情况

互联网业务收入实现正增长。一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业 1（以下简称互联网企业）完成互联网业务收入 3020 亿元，同比增长 1.6%。

图 1 互联网业务收入累计增长情况（%）

利润总额大幅增长。一季度，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长 5%，增速较 1－2 月份提高 4.3 个百分点。实现利润总额 282.8 亿元，同比增长 55.2%。

图 2 互联网和相关服务业营业利润增长情况（%）

研发经费降幅小幅收窄。一季度，我国规模以上互联网企业共投入研发经费 156.8 亿元，同比下降 11.7%，降幅较 1－2 月份收窄 3.9 个百分点。

图 3 互联网和相关服务业研发费用增长情况（%）

二、分领域运行情况

（一）信息服务领域企业收入小幅回落。一季度，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比下降 2.2%。

（二）生活服务领域企业收入小幅回升。一季度，以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比增长 2.9%。

（三）网络销售领域企业收入保持高速增长。一季度，主要提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长 38.3%。

三、分地区运行情况

东部地区规模占比进一步提升，多数地区互联网业务实现增长。一季度，东部地区完成互联网业务收入 2817 亿元，同比增长 2.9%，占全国互联网业务收入的比重的 93.3%。互联网业务累计收入居前 5 名的北京（增长 1.1%）、上海（增长 13.5%）、浙江（增长 2.7%）、广东（下降 7.9%）和天津（增长 15.8%）共完成业务收入 2651 亿元，同比增长 4.2%，占全国比重达 87.8%。全国互联网业务增速实现正增长的省（区、市）有 17 个，其中黑龙江、西藏 2 个省（区、市）增速超 40%，辽宁、云南、河北、新疆降幅超 50%。

四、我国移动应用程序（App）发展情况

根据全国 App 技术检测平台统计，截至 3 月底，我国国内市场上监测到活跃的 App 数量 2 为 261 万款（IT之家注：官方称包括安卓和苹果商店）。移动应用开发者数量为 82 万，其中安卓开发者为 24 万，苹果开发者为 58 万。3 月份，安卓应用商店在架应用累计下载量 542 亿次。

附注：

1.规模以上互联网和相关服务企业口径为上年互联网和相关服务收入 2000 万元及以上，文中所有同比增速均按可比口径计算。

2.活跃的移动应用程序数量是指报告期内我国市场上经过用户主动下载安装的第三方移动应用的总个数，其中安卓应用数的计算方法是根据智能手机记录的已安装移动应用去重后获得。