网信办开展“清朗・优化营商网络环境”行动，治理十类网络乱象

IT之家 4 月 28 日消息，中央网信办决定即日起在全国范围内启动为期 3 个月的“清朗・优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动，重点治理以下十类网络乱象。

假冒仿冒他人企业名称、注册商标、品牌等开设网站、注册账号、上架 App 和小程序等。

采用“贴标签”“带节奏”“放大镜”等方式恶意散布所谓“民营企业卖国论”“民营企业离场论”“国进民退”等论调，渲染丑化、煽动抵触国有经济、民营企业。

泄露企业商业秘密，虚构企业家私生活话题，炒作企业家个人隐私，泄露企业家生物识别、医疗健康、金融账户、行踪轨迹、家庭住址、身份证号和电话号码等个人信息。

假借企业、企业家名义从事违法违规活动，违规使用企业家姓名肖像等。

采用“标题党”歪曲新闻原意、断章取义企业家过往言论和片面解读企业财务报表等方式，干扰企业正常经营。

提供涉企业、企业家虚假不实信息的联想词、相关搜索和热门推荐。

打着“网络兼职”“招聘写手”“市场营销”“负面舆论公关”“有偿删帖”等名义招募网络黑公关、从事黑灰产。

恶意集纳企业负面信息、谋取非法利益，以及发布企业和企业家负面报道、评论后，以删帖、消除影响为名索要财物、要求投放广告和开展商业合作等。

蹭炒涉企热点事件进行恶意营销，以及跨平台多账号密集发帖恶意攻击企业、企业家。

利用自身信息发布便利，以及技术、流量、影响力优势，编造、传播虚假信息和误导性信息，抹黑攻击竞争对手。

IT之家此前报道，网信办在 3 月开展为期两个月的“清朗・从严整治‘自媒体’乱象”专项行动，强调严惩造谣传谣、干扰破坏网络生态的“自媒体”，持续净化网络空间；要严打假冒仿冒的“自媒体”，切实维护人民群众知情权；要探索运用经济手段，让违规营利的“自媒体”付出应有代价。