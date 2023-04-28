MIUI 公告：8 月 4 日起小米 MIX 4 / MIX FOLD 折叠屏 / 平板 5 系列等设备停止开发版

IT之家 4 月 28 日消息，小米社区 MIUI 公告君发布了第 597 周开发版更新公告及更新日志，MIUI 公告称，小米 13 Ultra 手机预计 2023 年 5 月 19 日发布开发版。根据计划，MIUI 系统 5 月 5 日开发版暂停发布，5 月 12 日开发版恢复发布。

另外自 2023 年 8 月 4 日起，以下机型将停止开发版：MIX FOLD 折叠屏手机、Xiaomi MIX 4、小米平板 5 Pro 5G、小米平板 5 Pro、小米平板 5、Xiaomi Civi、Redmi Note 11 Pro、Redmi Note 11 Pro+、Xiaomi Civi 1S、Xiaomi 12X。

IT之家盘点相关配置，小米 MIX FOLD 折叠屏搭载骁龙 888 芯片，小米 MIX 4 手机搭载骁龙 888 + 芯片，小米平板 5 搭载骁龙 860 芯片，小米平板 5 Pro 搭载骁龙 870 芯片。

此前小米公告表示，从基于 Android 13 的 MIUI 开始，MIUI 聚焦“开发版”和“正式版”两个版本，MIUI 开发版发布时间为一年，发布超过一年的产品将逐步收回权限，将根据 MIUI 开发版招募需求，进行对应机型招募和调整。对于部分没有 MIUI 开发版的机型，会提供正式版内测。

据小米介绍，MIUI 系统开发版是提供给少数具有资深极客精神米粉的测试版本，用于问题反馈和测试，稳定性不可预估，感谢这些勇敢的冒险者试用开发版。根据项目实际情况，存在当周临时停版的可能，推荐发烧友米粉尝鲜体验，如遇到问题请理性反馈，关注后续版本升级。