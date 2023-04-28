蔚来 EC7 汽车开启全国交付：续航里程达 940 公里

IT之家 4 月 28 日消息，蔚来官方宣布，智能电动旗舰轿跑 SUV—— 蔚来 EC7 正式开启全国交付。

在 2022 年底的蔚来汽车 NIO DAY 上，蔚来新车 EC7 正式发布，配备 75kWh、100kWh 与 150kWh 三种电池包，CLTC 综合续航里程分别为 490 公里、635 公里与 940 公里。

价格方面，EC7 电池租用版起售价 41.8 万元起，75kWh 电池版售价 48.8 万元起，100kWh 电池版售价 54.6 万元起。

IT之家注：EC7 首发版（含长续航电池包 100kWh）售价 57.8 万元，EC7（含标准续航电池包 75kWh）售价 48.8 万元，EC7（含长续航电池包 100kWh）售价 54.6 万元。

蔚来 EC7 车长 4,968 mm，轴距 2,960 mm，高肩线，外扩轮包，搭配大轮圈。官方称，新车造型设计摒弃了修饰性的线条，打磨有机形面。

前瞭望塔式传感器布局，将激光雷达、前视摄像头置于车顶。智能多光束大灯，集成众多微米级高亮度 LED，单颗独立控制；在激光雷达等传感器支持下，自动侦测路况，确保多场景的精准照明，如会车、转弯、路标防眩等。双模主动升降尾翼，升起时延长车尾流线。

智能化方面，蔚来 EC7 采用第二代数字座舱，搭载蔚来智能系统 Banyan，AI 算力、图形处理，多媒体处理等能力提升。采用 12.8 英寸 AMOLED 高分辨率中控屏，高对比、全色域，采用悬浮设计，极窄边框。还有 HUD 增强平视显示系统，采用 16 英寸大尺寸画面，图像质量细腻稳定，26 万色全彩显示，智能背景亮度调节，可根据身高选择合适图像高度位置。

该车应用碳化硅功率模块，整车能耗进⼀步优化。电池可充可换可升级，CLTC 工况续航里程可达 940km，百公里加速时间 3.8s，百公里最短制动距离 33.9m，搭载蔚来碳化硅高效电驱平台，双电机智能四驱系统，整车最大功率 480kW，最大扭矩 850N・m。