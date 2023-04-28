中国互联网络信息中心 CNNIC 宣布再降 IPv6 资费

IT之家 4 月 28 日消息，IPv6 不仅能够提供海量地址资源，还将为网络能力提升、技术创新、产业升级提供基础支撑，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案，全球 IPv6 部署正在加速。

中国互联网络信息中心（CNNIC）是国家级 IP 地址分配管理机构，推动并协助我国互联网企业按需足量申请 IPv6 地址，实现 CNNIC IPv6 地址分配数量连续增长。报告显示，截至 2023 年 3 月，CNNIC 分配的 IPv6 地址数量超过 28700 块 / 32，约占我国 IPv6 地址总量的 44%。

为降低中小企业基础网络升级门槛，CNNIC 不断降低 IPv6 地址的启用成本。在 2020 年统一降低 IPv6 地址使用年费 50% 的基础上，于今年启动“互联网基础资源赋能百万中小企业数字化行动”，再次推出一项降低 IPv6 地址使用费用的新政策，即自 2023 年 1 月 1 日开始至 2024 年 12 月 31 日止，针对 IPv6 地址分配，会员新申请或续费后仅持有 / 32 IPv6 地址的情况，免除 40% IPv6 地址使用年费。

中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近期联合印发《深入推进 IPv6 规模部署和应用 2023 年工作安排》（点此查看），到 2023 年末，IPv6 活跃用户数达到 7.5 亿，物联网 IPv6 连接数达到 3 亿，固定网络 IPv6 流量占比达到 15%，移动网络 IPv6 流量占比达到 55%。

据国家 IPv6 发展监测平台统计数据，2023 年 2 月，我国移动网络 IPv6 占比达到 50.08%，首次实现移动网络 IPv6 流量超过 IPv4 流量的历史性突破，标志着我国推进 IPv6 规模部署及应用工作迎来了新的里程碑。

IT之家注：IP 地址是重要的互联网基础资源，是互联网各系统识别和数据传输的基础。IPv4（互联网协议第四版）支撑了互联网的蓬勃发展，地址长度为 32 位，可提供大约 40 亿个地址。2019 年底，“全球 43 亿个 IPv4 地址已经正式分配完毕。”

IPv6 可以提供的地址个数多达 2 的 128 次方，这个数量可以“让全世界的每一粒沙子都分配到一个 IP 地址”，全面解决 IP 地址枯竭的问题。