realme 11 Pro + 手机现身 Geekbench，搭载天玑 7050 处理器

IT之家 4 月 29 日消息，根据此前消息，realme 11 系列新品发布会将在 5 月 10 日举行，该系列预计包括三款设备：realme 11 标准版、realme 11 Pro、realme 11 Pro+，将主打影像旗舰。而在新机正式发布前，realme 11 Pro + 已现身 Geekbench，并透露了部分配置信息。

据 GIZMOCHINA 报道，realme 旗下一款型号为“RMX3740”的新机出现在了 Geekbench 跑分网站之上。根据此前新机入网型号来看，可以确定这款手机为 realme 11 Pro+。Geekbench 跑分网站显示，该机单核跑分为 838 分，多核跑分为 2302 分，预计搭载天玑 7050 处理器，提供 12GB 运行内存可选，运行 Android 13 操作系统。

除此之外，Geekbench 跑分网站暂未透露更多新机相关信息。

根据IT之家此前报道，realme 11 Pro + 将采用 6.7 英寸曲面 OLED 显示屏，具有 FHD+ 分辨率和 120Hz 刷新率，内置 5000 mAh 电池支持 100W 快充。realme 11 Pro + 将采用 200MP 主传感器，处理器选用联发科新款芯片，拥有最高 16GB+1TB 存储版本可选。