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首页 > 数码之家>电脑硬件

AMD Zen 5 CPU 路线图：2025 年推出 Shimada Peak Threadripper 8000

2023/4/29 15:22:24 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 4 月 29 日消息，国外网友 @harukaze5719 整理 DigiTimes 的相关报道数据，以及 YouTube 频道 MLID 的补充信息，制作出 AMD CPU 路线图 。

服务器：

AMD 计划在 2025 年推出 EPYC CPU。业内人士认为这是首款采用 3nm 工艺制造的 AMD CPU

HEDT：

如果该路线图准确，AMD 将于 2025 年推出基于 Zen 5 的 Threadripper 8000“Shimada Peak”CPU。

目前无法确认该 CPU 的规格信息，预估会采用 4nm 或者 6nm 工艺。IT之家此前报道，AMD 计划于今年第 3 季度推出基于 Zen 4 架构的 Storm Peak Threadripper CPU。

桌面用户：

AMD 将于 2024 年推出 Ryzen 8000 Granite Ridge CPU，基于 Zen 5 架构，但是目前不清楚会使用台积电的哪个工艺。

移动端：

Ryzen 7000 系列移动 APU 将会整合 Zen 4 CPU 核心和 RDNA 3 GPU。

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关键词：AMD

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