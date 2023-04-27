AMD Phoenix 2 混合架构 APU 得到确认，采用 RDNA 3 “GFX1103” GPU

IT之家 4 月 27 日消息，去年 11 月，消息人士 @Kepler 爆料称，AMD 正在开发名为 "Phoenix 2" 的小型 APU，属于 Phoenix 的“小型版本”。现有开发者在 Github ROCm 开发工具列表中发现了该芯片。

AMD 的 Phoenix 2 ASIC 正好列在 Phoenix 1 APU 的正下方，而 Phoenix 1 APU 则是本周刚刚推出的新品。该系列 APU 采用了“GFX1103”RDNA 3 GPU，这意味着图形部分将类似于现有的 Phoenix APU。

AMD Phoenix 2 APU 确认将采用双 Zen 4 的混合架构，辅以 RDNA 3 GPU，适用于低功耗和高效设备。

根据 Coelacanth-Dream 的数据，AMD Phoenix APU 有两种 GFX1103“RDNA 3”ID，其中之一是 GFX1103_R1，它具备完整的 512 KB 二级缓存，而第二种 GFX1103_R2 却只有 256 KB。

AMD 可能是觉得低功耗移动平台对二级缓存需求没那么大，所以在新的修订版本中将其阉割为原先的一半，预计 OEM 厂商会将其用于入门级平台，从而取代 Mendocino APU，也可能用于掌机。

相比起英特尔的大小核（将两种不同处理器架构整合在一起），AMD 这里都是采用了 Zen 4 架构，基于相同的指令集，只不过在功耗、频率方面有所差别。

此外，还有消息称“Phoenix 2”将采用 2 个满血 Zen4 核心，以及 4 个用于处理后台任务的低功耗 Zen4C 核心。RDNA 3 GPU 已经从六个 WGP（12 CU）减少到两个（4 CU），TDP 也从“35W+”下降到最大 28W。

目前还不清楚 AMD 准备在何时发布该系列芯片，不过有消息称 AMD 将于 5 月 25 日推出 RX 7600 XT 显卡，所以说不定会在 5 月 30 日到 6 月 2 日举行的台北电脑展 2023 上展示其他内容，例如处理器，届时IT之家将再为大家带来更多报道，敬请期待。

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