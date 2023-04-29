死鸟的尸体被改造成无人机，这是用亡灵科技制作的生物间谍？

死掉的鸟还会飞吗？答案是可以，不仅会飞，而且还飞得不错，在人类手中完全看不出是具「尸体」：

这是什么死灵妖术，巫妖王在世，鸟都死了还要为了人类飞天上班是吧？

这种会飞的标本自然不是黑魔法，而是科技改造，机械飞升。它来自美国新墨西哥矿业理工大学的一个研究小组，他们正在尝试把鸟类标本改造成无人机，从地面送回天空。

这听起来更像是赛博修仙了，还是个妖修。

据介绍，制作这种无人机的目的是更好地了解飞行。当然，被改造的无人机也能够更隐蔽地从事空中监控活动，或者混入鸟群，更加自然地观察野生动物。

但总感觉，其他鸟类看到「丧尸」一样的同类升空，不被它吓死就不错了。

人类总是能从大自然学到东西，这群研究人员也一样。他们就认为鸟类在飞行的时候，始终是要比人类模仿出来的机器更加高效。所以想深入学习，提升航空业技术效率，节省更多的能源。

但单纯的人造仿生鸟类飞行器并没有给他们带来想要的结果，于是他们计算了正常鸟类的体重，翅膀拍打的频率、角度，结合鸟类标本搞了一个「逆向工程」，创造出和鸟类相似的机器，然后加以对比研究。

当然，我感觉这种无人机本身还是以机器为主，只不过也拥有了真正鸟类的脑袋，羽毛。如果它在空中盘旋，肉眼感觉已经很难分辨了。

主导这项研究的 Mostafa Hassanalian 博士介绍说，制作这种无人机为他们提供了不少优化灵感。比如他们发现调整关节可以让无人机更具灵活性，或者考虑改进腿部设计，让无人机可以停留在某处节省电量。

下一步研究人员还将会尝试把它们的飞行时间拉长，另外还要降低噪音，让它们看起来更加自然。

毕竟它们远处看着像鸟，但挥动翅膀时发出的机械响声又在告诉人们它并不是活物，这种冲突性给人感觉极为诡异。

只不过越是自然，槽点也就越大。

先不说使用动物「尸体」这个噱头带来的恐怖感，不少人觉得用这种无人机观察鸟类不太现实，怕不是会惊扰到动物。

毕竟感官上这就是普通无人机加了一个鸟类皮肤的伪装，技术上没看到什么大提升。

但如果说它是用来监视人的，那大家将会毫无意外。

比如知名阴谋论「鸟类都是假的」的支持者们，已经开始指责这种研究坐实了人类正在被监控。

这个阴谋论咱们之前也聊过，美国有一部分人认为鸟类已经灭绝了，现在天上飞的都是官方用来监控人类的无人机。

之前大部分人都觉得这种说法与活动只是一种行为艺术，但随着无人机的发展，看来越来越说不清了，这脑洞领先了好几个版本。

此外就是伦理道德问题，小鸟们大概也想不到自己死了不仅会被做成标本，还要经历另一种飞天折磨。

但其实比较离谱的是，这并不是人类第一次尝试把动物尸体改造成无人机，早在 10 年前就有人这么做了，而且更加疯狂。

这个老哥狂丸也介绍过，名叫 Bart Jansen，他很沉迷把动物的尸体变成遥控装置，其中最为出名的应该是它的猫 Orville，一只会飞的猫：

他在空中四肢张开，不断飘移，看起来就像是一个「猫饼」：

但 Orville 早就是标本了。

据介绍，这只小猫在 2012 年出车祸去世，老哥觉得把它埋了也太无聊了。于是他先把小猫改装成了标本，然后联系了一位工程师朋友，对它的标本进一步改造。

最后一架极为离谱的猫咪飞行器就这么诞生了。

被汽车撞飞的小猫，最后被改装成了会飞的形态，这是什么地狱笑话。

「猫咪无人机」带来的影响是轰动的，死亡与新生，科技与自然，各种冲突与对立的话题给 Bart Jansen 带来了海量的关注度，从此他也就一发不可收拾。

2013 年，他又物色了一个新的改装目标，一只鸵鸟：

它生前不会飞，但被改造成无人机后，飞得很稳定。

2014 年他给一个小朋友的宠物鼠进行了改装手术，这下飞天猫和飞天老鼠都有了：

同一年他还改造了一个飞天鲨鱼：

据介绍鲨鱼原本生活在水族馆，死于细菌感染。没想到生前被困于方寸之地的它，死后也有了上天的本事。

不过 10 年来也有一些网友对这类改造感到焦虑，如果这些 DIY 鬼才折腾够了动物的尸体，未来不会想要折腾人吧？

参考资料：

https://www.businessinsider.com/artist-bart-jansen-is-building-a-badger-submarine-and-cow-copter-2015-9

https://www.dw.com/en/the-dead-cat-drone-with-an-eco-message/a-37634822

https://www.creativebloq.com/news/dead-birds-drone

https://www.youtube.com/watch?v=cm4k9voE1EM&amp;t=2s

https://futurism.com/the-byte/dead-birds-drones-that-fly

https://www.newscientist.com/article/2359062-stuffed-dead-birds-made-into-drones-could-spy-on-animals-or-humans/

https://www.galaxus.de/en/page/dead-birds-as-drones-sounds-macabre-but-could-be-useful-26558

https://www.the-sun.com/news/7890871/dead-birds-crows-robots-drones-science/

https://www.businessinsider.com/american-scientists-turning-dead-birds-into-drones-study-flight-techniques-2023-4

https://www.euronews.com/next/2023/04/16/researchers-in-the-us-are-resurrecting-dead-birds-and-returning-them-to-the-skies-as-hi-te

https://hackaday.com/2023/04/19/that-drone-up-in-the-sky-it-might-be-built-out-of-a-dead-bird/

本文来自微信公众号：狂丸研究所 （ID：kuangwanplay），作者：狂丸