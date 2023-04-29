联想新款 ThinkStation P 系列工作站开始上市，联合阿斯顿马丁设计

IT之家 4 月 29 日消息，联想在今年 3 月份发布了全新一代 ThinkStation 工作站，搭载英特尔和 NVIDIA 最新硬件，由联想与超级豪华跑车制造商阿斯顿马丁联手打造。

现在，该系列工作站已经开始上市，包括搭载英特尔至强 W-2400 系列处理器的 P5 系列，搭载尔至强 W-3400 系列处理器的 P5 系列以及搭载第四代至强可扩展处理器双 CPU 的 PX 系列。

据官方介绍，为了打造这三款全新工作站，联想与高性能跑车制造商阿斯顿马丁合作，共同设计了全新的 ThinkStation 机箱。工作站前部的 3D 进气格栅以阿斯顿马丁标志性 DBS 豪华跑车为灵感启发，将高性能汽车领域的设计理念应用到台式工作站上。经过重新设计的空气导流罩和更大的 3D 六角形前面板，加上联想经典的三通道冷却系统，确保散热气流的畅通。此外，三款新品工作站还具有创新模块化设计，前置式存储器方便升级与维护。

IT之家整理 ThinkStation P 系列工作站参数如下：

ThinkStation PX 工作站最高采用第四代英特尔至强可扩展处理器，最高可提供 120 个 CPU 内核，相比上一代平均性能提高了 53%。此外，ThinkStation PX 还支持多达四个双插槽 NVIDIA RTX 6000 Ada 架构旗舰专业显卡，使用户可以轻松应对工作环境中最复杂的工作流，包括创意后期制作和 CAE 模拟等。工作站最多可搭载 4TB DDR5 内存，并通过 PCIe Gen 5 高速通道提供超高带宽。最后，工作站还提供高效的 1850W 电源和可选的冗余电源。

ThinkStation P7 工作站采用英特尔至强 W-3400 处理器，支持单路 CPU 多达 56 个核心，支持最多三个 NVIDIA RTX 6000 Ada 架构顶级专业显卡。

ThinkStation P5 工作站采用英特尔至强 W-2400 处理器，支持单路 CPU 多达 24 个核心，支持最多两个 NVIDIA RTX 6000 Ada 架构顶级专业显卡。

价格方面，ThinkStation P5 在日本的售价为 509300 日元（当前约 25923 元人民币）起，P7 为 777700 日元（当前约 39585 元人民币）起，PX 为 1688500 日元（当前约 85945 元人民币）起。