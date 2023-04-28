联想预热小新 2023 锐龙版笔记本：搭载 R7 7840H / U 处理器

IT之家 4 月 28 日消息，联想今日预热了即将推出的小新 2023 锐龙版笔记本。该系列将搭载 R7 7840H / U 处理器，预计将在 5 月正式发布。

IT之家在联想方面获悉，即将推出的小新 Pro 系列笔记本将搭载 R7 7840H / HS 处理器，小新 Air 系列将搭载 R7 7840U 系列处理器。联想预计将在 4 月 30 日介绍该系列笔记本的性能参数信息，正式发布时间将在五一节后。

今年 1 月 5 日，AMD 发布了 7040 系列笔记本处理器。该系列处理器使用了 4nm 工艺，采用 8 核 Zen4 CPU 和 RDNA3 核显，并且搭载最新的锐龙 AI 引擎。

AMD 称，性能方面，锐龙 7040 系列笔记本处理器在多线程性能方面领先对手 34%，在游戏性能方面领先幅度可达 21%，AI 性能领先 20%。续航方面，锐龙 7040 系列笔记本的续航再次提升，可达 30 + 小时的视频播放时间。

AMD 锐龙 7040 HS 系列型号参数如下：