如何在日常的拍摄中培养自己的“摄影眼”

摄影不仅需要扎实的技术，还需要敏锐的观察力和审美，“摄影眼”就是这种敏锐度的体现之一。

有“摄影眼”，可以更好地把握相机视角，找出场景中那些与众不同、具有美感的画面，在普通的环境中，也能发现那些值得记录的瞬间。

“摄影眼”既是一种天赋，也可以通过培养获得，这几个方法可以帮助我们练就敏锐的“摄影眼”：

1. 多看好照片

优秀作品的背后离不开善于发现的“摄影眼”，里面蕴含着摄影人的理解、经历和感悟，通过欣赏这些好照片我们也能间接获得一些新的理解。

那么在看好照片时我们需要重点关注什么呢？

除了关注表面的呈现效果，如使用了什么构图、构图是怎样突出主体的主体与背景的互动关系、色彩搭配、光影表现等，我们还可以结合自己的拍摄经历去分析，是否有可以借鉴的地方。

如通过上面这张照片我们就可以看出照片光影对比强烈，高光有所溢出，但很好地保留了中间调和暗部的细节，这对我们的启示是或许在以后碰上这种场景时我们可以采用局部测光的方法，重点突出地面物体；

另外，地面上的人物与空中挂着的衣物有呼应感，让照片看起来有一种平衡的美感。

从这些细节的分析中，我们既能体会到摄影师的想法，也能反过来为自己的拍摄提供灵感。

2. 把握有美感的场景

“摄影眼”可以理解为是一种能够寻找到摄影美感的观察视角，因此我们也需要熟悉在各种场景中什么样的物体是有美感的。

在这里为大家提供几种参考：

（1）有规律的物体

有一定秩序、有一定规律的物体，如路边排列的汽车、整体的建筑等，因为自带规律感，就会有一种美感，因为他们符合逻辑，看起来舒适合理。

（2）重复性互动性物体

重复性的物体也能体现出一种秩序感，同时还能有一种互动感，很适合表现情绪、突出某种特色。

（3）对称性平衡性物体

对称本身就代表了一种美感，它能让画面显得平衡，看起来也显得整齐。

（4）“决定性瞬间”

对于各种场景来说，在不同的时间它的表现力可能大不相同，如一个普通的楼梯，可能就会因为清晨的光线角度而让光影效果特别好看；

也可能会因为有人经过而显得很有趣，这都是值得记录的“决定性瞬间”。

这些“决定性瞬间”有时候我们是可以主动去把握的，所以我们在拍摄时，如果时间充裕可以去构思一下，在什么条件下这个场景的表现力能达到最好，或者我们可以用什么样的方法让它更好看。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER