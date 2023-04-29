淘宝上线 AI BUY 服务，输入商品描述可生成对应图片

IT之家 4 月 29 日消息，淘宝开启造物节，上线 AI BUY 服务，提供基于文本生成图形的技术服务，用户可以通过淘宝 AI BUY 服务页面，输入商品描述，实现生产对应商品图片。通过使用淘宝 AI BUY 服务而产出的商品图片，将自动上传至作品广场，用于“互动页面”展示及“全媒体”展示。AI BUY 入口：淘宝搜索造物节-点击下方 AI BUY。

IT之家从活动页面获取到，淘宝还上线了造物基金，活动时间为 4 月 29 日-5 月 1 日。

参与条件：

须为淘宝 注册用户 ，且用户的淘宝会员账号所绑定的支付宝账号须通过 实名认证 ，并开启 余额支付功能 。

用户参与本活动所需的 App 均已更新到最新版本。

参与方式：

活动期间内，用户将创作结果发布至造物广场，有机会收获其他用户对作品的“点赞”；用户也可将自己的作品分享给好友请好友点赞；

点赞方式：进入每个作品详情页，点击图标，视为点赞一次，点赞可以取消；

每个淘宝账户为每个作品只能点赞一次；

每个淘宝账户每天最多为他人作品点赞 30 次；

用户不能为自己的作品点赞。

点赞排名：

每一个自然日会进行一次点赞排名，每个自然日 23 点 59 分 59 秒，数据清零；

每个自然日内排名前 5 的用户，每个用户获得 1 个红包，红包面额为 1000 元；

每个用户活动期间只可获得 1 个红包，若同一个用户第二次排名前 5，则取消第二次的获得红包的资格，顺延至当次排名的第六名；

若不同用户收获点赞的数据相同，则以时间计算，更早得到点赞数据的用户排名优先。

红包使用规则：