科技昨夜今晨 0429：传苹果 iPhone 15 系列机型支持 20W / 27W、微软确认 22H2 是 Win10 最终版、淘宝用户信息疑泄漏

“科技昨夜今晨”，是IT之家全新推出的内容形式，为大家汇总科技行业重大重要事件。今天是 2023 年 4 月 29 日，星期六，也是五一假期的第一天，大家早上好，下面开始播报：

1、欧盟达成《人工智能法》协议

当地时间 4 月 27 日，欧洲议会达成《人工智能法》协议，部署生成性人工智能工具（如 ChatGPT）的公司将必须披露用于开发其系统的任何有版权的材料，该协议可能为世界上第一部管理该技术的全面法律铺平道路。>> 查看详情

2、传苹果 iPhone 15 系列机型支持 20W / 27W

据透露的信息显示，苹果公司目前并未开发 MFi 限制，两款 iPhone 15 机型的最高充电功率为 20W，而 iPhone 15 Pro 机型最高支持 27W 充电。>> 查看详情

3、华为 Q1 经营业绩公布，销售收入 1321 亿人民币

4 月 28 日，华为公布 2023 年第一季度经营业绩，销售收入 1321 亿人民币，同比增长 0.8%，净利润率 2.3%。>> 查看详情

4、微软确认 22H2 是 Win10 的最终版

Windows 服务和交付主要产品经理 Jason Leznek 说：“当前版本 22H2 将是 Windows 10 的最后一个版本，所有版本都将在该日期（2025 年 10 月 14 日）之前继续接收每月安全更新。我们强烈建议你现在就转换到 Windows 11，因为不会有任何其他的 Windows 10 功能更新。”>> 查看详情

5、ChatGPT 在意大利恢复使用

OpenAI 发言人日前表示，ChatGPT 已在意大利恢复使用，意大利此前表示基于欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）法律，暂时禁止 ChatGPT 在其境内运行。>> 查看详情

6、比亚迪驱逐舰 05 冠军版上市，10.18 万-14.88 万元

4 月 28 日，比亚迪驱逐舰 05 冠军版上市，新车共推出 5 款配置，售价区间 10.18 万-14.88 万元，提供 55km 和 120km 两种纯电续航里程（NEDC 工况），亏电油耗低至 3.8L，综合续航里程超过 1200 公里。>> 查看详情

7、淘宝用户信息疑泄漏，淘宝：正在排查

近日有网友在社交媒体平台称，在淘宝上有账号盗用自己的真名，并发送垃圾信息给他本人，淘宝消费者热线表示，当天，已有多名用户已向淘宝反馈了此问题，已在积极排查处理中，暂未排查出相关结果。>> 查看详情

8、比亚迪仰望 U8 最新消息：零百加速最快 3.6 秒，纯电续航 180 公里

据官方介绍，比亚迪仰望 U8 在 CLTC 工况下可以纯电驾驶 180 公里，而仰望 U8 豪华版的百公里加速只需 3.9 秒，如果开启“曲率引擎”模式，百公里加速更是缩短到 3.6 秒。>> 查看详情

今天就先聊到这，科技昨夜今晨，咱们五月见。