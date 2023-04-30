奇瑞瑞虎 9 混动 SUV 开启预售：首发火星架构-超级混动平台，15.5 万元起

IT之家 4 月 30 日消息，奇瑞汽车官方微信公众号近日更新文章，宣布混动 SUV 奇瑞瑞虎 9 正式开启预售。新车共有领先版、豪华版以及尊贵版三种版本可选，售价分别为 15.5 万元、16.5 万元以及 17.5 万元。

IT之家查询奇瑞汽车官网得知，目前预购瑞虎 9 将有多重福利可享，包括舒享诚定礼，即现金 2000 元定金抵 9000 元购车款；舒享焕新礼，即置换补贴 19000 元。此外，盲订期间下订客户同样享受预售权益，舒享诚定礼与舒享焕新礼政策不可同时享受。

奇瑞瑞虎 9 外观采用“柔光美学”设计语言，尺寸 4820mm*1930mm*1699mm（1710mm），轴距为 2820mm，提供 5 座、7 座车型可选。

动力方面，瑞虎 9 将有燃油与混动两种动力形式。鲲鹏燃油动力版搭载 2.0TGDI 发动机与爱信 8AT 变速箱，最大功率 192kW，峰值扭矩 400N・m。混动版则拥有超过 1300km 的综合续航，支持 60kW 快充。值得一提的是，新车将首发搭载火星架构-超级混动平台，官方宣称其为奇瑞汽车面向新时代推出的最高端、最领先的混动及燃油整车平台。

在驾乘舒适方面，瑞虎 9 搭载了 CDC“磁悬浮”悬架，支持悬架软硬度无极调节，同时配有 540 立体超感空调系统、B 柱出风口、高档智能香氛系统、24.6 吋极智丝滑曲面屏、50 吋 AR-HUD、SONY 14 扬环绕音响。

智能方面，瑞虎 9 搭载高通骁龙 8155 芯片和 5G 千兆以太网，以及 L2.9 级智能驾驶辅助系统。