首发紫光展锐 T820，中国电信第四代云手机天翼一号 2023 款入网参数公布

IT之家 4 月 30 日消息，天翼电信终端有限公司的新机 TYH232U 近日入网工信部，按照此前爆料为中国电信天翼一号 2023 款手机，该机将是中国电信第四代云手机。

根据入网的参数信息，中国电信天翼一号 2023 款预计将首发搭载紫光展锐 T820 芯片，这是一款 8 核 CPU 处理器，采用 1+3+4 三丛集八核心 CPU 架构，由 1 个主频为 2.7GHz 的 Arm Cortex-A76 大核和 3 个主频为 2.3GHz 的 Arm Cortex-A76 大核以及 4 个主频为 2.1GHz 的 Arm Cortex-A55 组成，支持 3MB 三级缓存。

紫光展锐 T820 搭载 Arm Mali-G57 MC4 GPU，运行频率达到 850MHz。

入网参数还显示，该机尺寸为 162.5×74.2×8.5mm，重量 195g，配有 6.67 英寸 1080*2400 分辨率的 AMOLED 屏，拥有 4950mAh 电池，快充提升至 68W（IT之家注：上一代仅 20W）。

天翼一号 2023 款配有后置 50MP + 8MP +2MP 三摄，前置 13MP 镜头，有 128/256GB 存储版本，还支持 SD 卡扩展 256GB 存储。

作为对比，中国电信天翼一号 2022 款首发紫光展锐 T770 处理器（1*A76 超大核 + 3*A76 大核 + 4*A55 小核，Mali G57 GPU），采用 6.5 英寸 FHD+ 分辨率 90Hz LCD 屏，前置 8MP 镜头，后置 48MP+2MP+2MP 三摄，内置 4850mAh，支持 20W 快充，尺寸为 161.51×74.76×7.8mm，重 182g，提供灰、白、黑三色。