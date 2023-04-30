vivo X50 Pro + 手机推送 OriginOS 3 的更新：新增迷你小窗等功能

IT之家 4 月 30 日消息，博主 @数码先生近日发文表示，vivo X50 Pro + 推送了 OriginOS 3 系统更新，版本号为 PD2011C_A_8.12.2，更新大小为 6GB，新增迷你小窗等功能。

部分更新内容如下：

新增超级小窗，以应用小窗为基础，重构多任务体系；

全新改版侧边栏，等于场景识别，针对视频场景资讯场景，高效匹配对应应用；

零压感专注模式，7 种预设场景，平衡压力和专注力；

文件夹图标模式，在大文件夹下，点击文件夹中的应用图标就能直接启动应用。

vivo X50 Pro + 于 2020 年 7 月推出，IT之家汇总其部分配置信息如下：vivo X50 Pro + 搭载一块 6.56 英寸 120Hz 双曲面 OLED 打孔显示屏，分辨率为 2376×1080 像素；配备高通骁龙 865 处理器和可独立 DAC 解码的 HiFi 芯片 CS43131，内置容量为 4350mAh 大电池，支持 44W 闪充。

拍照方面是这款手机最大的亮点，该机后置采用 5000 万超感光主摄 + 3200 万专业人像镜头 + 1300 万潜望式长焦镜头 + 1300 万广角微距镜头的组合，其中主摄使用的是三星全新的 5000 万像素 ISOCELL GN1 图像传感器，拥有 1/1.3 英寸超大底，支持多全像素合成对焦，最大支持 1 亿像素分辨率的图像输出，四颗镜头配合，可实现从 0.6-5X 的变焦平滑过渡。