小米 Redmi Note 12 Turbo 手机首销月斩获全渠道 / 全价位段销量第一

IT之家 4 月 30 日消息，Redmi 官方微博今日更新文章，宣布 Redmi Note 12 Turbo 手机首销月（IT之家注：即首销日之日起 30 天之内）成功斩获全渠道、全品牌、全价位段销量第一，更是直接打破 2023 年新品首销月记录。

具体来看，Redmi Note 12 Turbo 于今年 3 月 28 日正式发布，其搭载了骁龙 7+ Gen 2 芯片，主要规格包括 64MP 主摄像头、Android 13 / MIUI 14 系统和 AMOLED 显示屏。

Redmi Note 12 Turbo 手机支持高达 16GB LPDDR5 内存和 1TB UFS 3.1 存储空间。这款手机采用 6.67 英寸 AMOLED 直屏，具有 120Hz 刷新率、2,400 x1080 像素分辨率、自适应 HDR、HDR10+、杜比视界、1920Hz PWM 调光、1000nits 亮度。

Redmi Note 12 Turbo 手机后置 64MP 主相机传感器、8MP 超广角镜头和 2MP 微距镜头，前置 16MP 自拍相机。手机尺寸为 161.11 x 74.95 x 7.99 毫米，重量为 181 克。

其他功能包括杜比全景声 (Dolby Atmos) 、立体声扬声器、侧边电源键指纹识别、x 轴马达、红外线遥控和高品质音频。连接选项包括 5G、4G LTE、双频 Wi-Fi、蓝牙、GPS、NFC 和用于充电的 USB Type-C 端口。这款手机配备 5000mAh 电池，支持 67W 快速充电。