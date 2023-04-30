国产独立游戏《太吾绘卷》5 月上旬推出“辣手毒心”版本更新

IT之家 4 月 30 日消息，螺舟工作室官方微博今日发文表示，将在 5 月上旬为《太吾绘卷》推出名为“辣手毒心”的重大游戏更新，针对游戏的各个方面进行了许多的新增和调整，包括战斗、淬毒、材料用途、引擎升级、AI 优化等等。

1、战斗改版：

大幅修改战斗中的底层规则和逻辑，在保留多种战斗标记仍能以丰富的组合决定战斗胜负的同时，为人物的所有身体部位增加可承受的伤害量，人物每次受到的攻击，都会累积伤害量，直到累积的伤害足够变化为一个伤势标记。

2、自动战斗：

将自动战斗细化成了一个由众多选项构成的控制面板，大家可以根据自己的操作习惯选择哪部分由玩家做主，哪部分由 AI 做主。例如不喜欢操作兵器进行攻击的玩家，可以勾选自动进行兵器攻击，这样只要敌人进入玩家的攻击范围，玩家就会积极地进行兵器攻击。

3、淬毒玩法：

新增战斗中由多种中毒标记所引发的特殊毒发效果，以及战斗外的特殊毒害效果。例如：玩家在战斗中，使得敌人同时身中三种不同的中毒标记时，在特定的条件下，如果敌人毒性发作，就会爆发特殊的毒害效果，根据三种不同毒素的组合，特殊毒发效果共有 20 种，只要满足条件，就会有复数的特殊毒害效果在一次毒发时同时爆发。

4、引擎升级：

升级游戏引擎的版本，进一步优化游戏的性能，增强游戏的稳定性，解决因引擎版本或操作系统带来的各种问题。

5、门派地区剧情：

陆续更新门派地区的独立剧情。

IT之家附《太吾绘卷》游戏简介：