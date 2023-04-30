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海信视像第一季度净利润 6.21 亿元同比增长 107.9%，将瞄准六大产业

2023/4/30 11:21:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 30 日消息，海信视像于 4 月 28 日发布了 2023 年第一季度报告显示，公司实现营业收入 114.83 亿元，同比增长 12.75%；归母净利润 6.21 亿元，同比增长 107.9%

IT之家附主要会计数据和财务指标

▲ IT之家附主要会计数据和财务指标

报告称，归属于上市公司股东的净利润大增 107.90%，主要系公司产品结构升级、出口规模增加等影响

此外，海信视像表示，为强化公司在显示产业链的战略布局，加快 Mini LED、Micro LED 等新技术的研发和产品推广，公司以自有资金投资乾照光电。截至 2023 年 1 月 31 日，公司已取得乾照光电的控制权并成为其控股股东。截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计投资乾照光电的金额为 16.05 亿元，持有其人民币普通股 206,768,632 股，占其总股本的比例为 22.88%。

海信视像总裁李炜在 4 月 28 日海信全球客户大会上表示：“海信视像将聚焦家庭、商用、车载 3 大场景，围绕用户做产品，锚定激光显示、LCD、LED、ARVR、云服务和芯片 6 大产业，进行 3 大技术升级，持续为用户创造高品质消费体验。”

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关键词：海信视像海信

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