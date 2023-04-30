Excel 中 IF 函数使用案例分享

原文标题：《效率低总被老板骂哭，学了这个 Excel 技巧就再也不怕了！》

各位小可爱们好呀，我是苦逼的打工人平越，立志用 Excel 救赎自己被压榨的时间。

IF 这个逻辑处理函数，相信各位应该都不陌生了吧。

什么？还有人说不会用？

行吧，不会就不会吧，今天趁着老板出差，我可以放心大胆的摸鱼…… 哦不，说错了，是给各位小可爱详细的介绍一下这个 IF 如果函数，看完今天这篇文章，你们可不要再说不会了哦。

鉴于有些小可爱可能是第一次听说 IF 函数，那么我觉得有必要先上定义，让我们来看看官方对 IF 的描述：

如果指定条件的计算结果为 TRUE，IF 函数将返回某个值；如果该条件的计算结果为 FALSE，则返回另一个值。

函数表达式为 IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

我听到有些小可爱说不懂专业术语，这…… 英语没学好怪我喽，没事，老板还没回来，我还有时间慢慢说。

「logical_test」表示条件判断，如果条件成立则返回数值「value_if_true」，如果不成立则返回数值「value_if_false」。

用大白话说，就是第一个是个判断条件，如果回答「是」就输出第一个值，回答「否」就输出第二个值。

哦，对了强调一点，运用这个公式的时候必须都使用英文符号，不然会返回错误的值。

那 IF 函数能干啥呢，不要着急，正好我突然想起来老板出差前留了一堆工作我还没做，正好安排一下实例给各位小可爱演示一下。

1、单一条件判断

老板临走之前，让我把考核表统计一下，70 分以上的有 500 块奖金，70 分及以下的啥也没有。

❶ 选中需要求得结果的单元格，输入公式后下拉填充：

=IF(B20C20,500,"无")

这个函数表达式还是很简单的，适合于简单的单一条件判断，我们只需要设定好条件，以及「是」和「否」的对应值，就可以了。

2、嵌套条件判断

老板看了后，觉得这样子奖金发的太多了，所以又改了一种方式，低于 60 的给 100，80 及以下的给 200，以上的给 300，这样子每个人都能得到奖金，以体现公司的福利好。

❶ 先别急着输入公式，这个时候就不是一个简单的条件判断了，需要嵌套条件了。先考虑 80 分为界限的，公式是：

=IF(B2080,300,200)

为了方便理解，我们假设这个公式结果为 X。

❷ 然后考虑 60 分为界限的，公式是：

=IF(B20<60,100,X)

❸运用数学的等量代换，最后输入的公式是：

=IFB2060,100,"=IFB2080,300,200)"

为什么会显示错误呢？

敲黑板了，首先，一个公式里只有一开始输入的时候需要加「=」，返回值的时候就不需要加了。

=IFB2060,100,"=IFB2080,300,200)"

其次，在 IF 函数中，如果结果为文字，需要加双引号；如果是数字，不需要双引号。如果数字加了双引号，也没什么影响。

❹所以，最后我们输入的公式应该是：

=IFB2060,100,IFB2080,300,200)

3、逆向查找

光靠 IF 函数自己的能力的话，是不太行的，但是它和其他函数结合，就可以迸发出更强大的作用。比如和 VLOOKUP 在一起，就可以进行逆向查找了。

表格是做好了，可惜老板是鱼的记忆，只有七秒，然后问我是谁得了 60 分。说实话当时的我也是十分害怕，毕竟我脑子也不好，那么多人我也记不住啊。

我强装镇定的回复老板：「老板你等我一分钟，我想一下……」然后我飞快的打开了 EXCEL 表。

❶ 插入一行名为「成绩」，输入「60」，旁边再插入一行名为「姓名」。

❷ 输入函数表达式：

=VLOOKUP(F20,IF({1,0},B20:B31,A20:A31),2,0)

好了我已经回复领导了，有时间给各位小可爱解释一下这个表达式的原理了。

IF ({1,0} 表示条件，为 1 时条件成立返回 B20:B31，为 0 时条件不成立返回 A20:A31。这样子就实现了将两列顺序对换，实现逆向查找。

多说一句，这个表达式是一劳永逸的，如果老板问我考 91 分的是谁，我只需要把 60 改成 91 就可以得到相应的答案了，而不需要重新编辑函数了，老板想要查谁考了多少分，都可以。

我看了眼时间，老板差不多要回办公室了，我就不多说了，不然老板要说我摸鱼扣我工资了。

看了这篇文章的小可爱们，关于 IF 函数应该有个初步的了解了吧，那么除了 VLOOKUP+IF 可以实现逆向查找，你们还知道那些函数可以实现逆向查找呢？

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：平越