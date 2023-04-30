长虹自研并应用全球首颗 RISC-V 架构 MCU 电机控制芯片：40nm 工艺，用于冰箱、空调等

IT之家 4 月 30 日消息，据长虹公司官方微信公众号消息，4 月 27 日，全球三大家电及消费电子展之一的 AWE2023 在上海开幕，长虹在其展台公布了多项新技术。

首先，长虹基于高分辨雷达目标检测技术和数据处理技术，实现对室内人员的存在性检测、定位跟踪、跌倒检测等功能，与光学摄像头比较，该传感器不检测任何身份识别信息，消除了人们对隐私问题的担忧，此外毫米波雷达传感器能够在黑暗、超亮光线、灰尘、雨雪和极端温度等严苛的环境条件下运行。

▲ 图源长虹公司官方微信公众号

长虹还对全套智能家电进行了智造升级，通过全空间分布式语音交互、全屋协同 AI 跨品控制、全设备无感自组网等全场景技术，实现全套家电设备互通、互联、互控。

长虹宣布，该公司已成功研制出自主知识产权的全球首颗基于 RISC-V 架构 40nm-eFlash 工艺的 MCU 电机控制芯片，并在冰箱、空调等家电产品装机应用，未来继续向家电、能源管理、汽车电子等领域拓展。

IT之家注：RISC-V 是一个新兴崛起的开源指令集架构，已出货超 100 亿颗核心，目前主要活跃于性能较低的低功耗嵌入式设备中。RISC-V 指令集可以自由地用于任何目的，允许任何人设计、制造和销售 RISC-V 芯片和软件。