洛图科技：一季度中国智能盒子线上零售量 54.3 万台，同比下降 30.4%

IT之家 4 月 30 日消息，洛图科技发布《中国智能盒子线上零售市场月度追踪》报告，2023 年一季度中国智能盒子线上零售量为 54.3 万台，同比下降 30.4%，环比增长 0.1%；零售额为 1.1 亿元，同比下降 33%，环比下降 9.4%；线上平均成交价为 208 元。

从月度上看，1 月销量超过 25 万台，2 月和 3 月均不足 16 万台；从同比上看，三个月的销量同比呈现双位数下滑，降幅在 25%-35% 之间。IT之家从洛图科技线上数据获取到，一季度智能盒子线上市场 TOP4 品牌为腾讯、小米、赛米尼、天猫魔盒，CR4 为 65.1%，同比上涨 8.5 个百分点。

腾讯排在首位，市场份额为 23%，较去年同期上涨 6.7 个百分点。腾讯 3 月推出新品极光盒子 5 代，首发价 299 元，主打卖点为 8K 影视资源。

腾讯极光盒子 5

小米位列第二，市场份额为 15.7%，较去年同期下降 6.1 个百分点。小米产品线相对简洁，目前在售机型为 6 款，主要集中在 200-500 元价格段。

赛米尼升至第三位，市场份额为 14.5%，同比上涨 9.7 个百分点。赛米尼主攻平台电商，优势在于低价，在百元以下占据近 4 成。

天猫魔盒销量份额与去年基本持平，为 11.9%，但排名降至第四位。百元档的 7C 为其贡献近一半的份额。

当贝份额为 7.6%，维持在第五名。当贝继续践行中高端的产品方向，3 月发布新品 H3，定价 329 元；同时，其在 500 元以上的高端市场排名第一，超过 5 成。

TOP6-10 多为中小品牌，因同质严重，品牌认知度较低，影响力不足等因素，变动较为频繁，OGRG 本季度首次登上 TOP10 榜单。

洛图科技线上数据显示，2023 年一季度，4K 分辨率的份额达到 98.5%，较去年同期上涨 4.5 个百分点。四核 CPU 占据主导地位，2023 年一季度四核 CPU 的份额达到 92.3%，较去年同期上涨 0.4 个百分点。

近场语音交互功能的占比为 42.1%，较去年同期下降 2.4 个百分点；远场语音的占比为 0.1%，较去年同期下降 0.3 个百分点；搭载摄像头的产品占比为 0.2%，较去年同期下降 0.4 个百分点。

洛图科技预计，2023 年上半年线上市场规模达到 102 万台，同比下降 22%。