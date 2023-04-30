文石 BOOX Tab10C、Poke 5/5S 平板电脑 5 月 5 日晚正式发布

IT之家 4 月 30 日消息，文石日前在海外发布了新款 Tab Ultra C 墨水平板，搭载 10.3 英寸 Kaleido 3 彩墨屏。文石表示，这款型号的国内版本将在 2023 年 5 月 5 日晚 19:00 正式发布，型号为 BOOX Tab10 C 快刷彩墨平板。

现有IT之家网友发现，文石 BOOX Tab10C 快刷办公平板墨水屏现上架官方店，将于 5 日 19 点发布，而文石 BOOX Poke 5/5S 国民级智能阅读器也将一同亮相。

文石 BOOX Tab Ultra C 海外版本 售价为 599.99 美元（IT之家备注：当前约 4158 元人民币）。

官方称，本次全新上市的 BOOX Tab Ultra C 依然搭载文石 BOOX 自研的快刷芯片和高通骁龙处理器；采用全新的 Kaleido 3 技术的 10.3 英寸彩色墨水屏幕，黑白分辨率为 300 PPI，彩色为 150 PPI。黑白显示更细腻，色彩更鲜艳。

Tab Ultra C 作为一款彩色墨水平板，提供的不仅仅是颜色。还有各种有用的功能，可以按照自己选择的方式工作，搭配磁性键盘轻松的打字和导航体验，提高 Tab Ultra C 的工作效率。