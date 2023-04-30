神舟十五号乘组在轨满五个月，各项工作稳步推进

IT之家 4 月 30 日消息，中国空间站已全面建成，我国载人航天工程“三步走”发展战略已从构想成为现实。目前，空间站组合体在轨稳定运行，神舟十五号航天员乘组状态良好，计划于今年 6 月返回地面。

据央视报道，神舟十五号航天员乘组目前已经在轨满五个月，各项工作正稳步推进，同时为即将到来的天舟六号做好充分准备。

根据计划，这几天他们主要会完成一些空间站环控生保维护工作，并继续保障目前正在开展的各项空间试验和实验。此外，三名航天员还会根据自身情况安排体能训练等活动。

为了迎接天舟六号的到来，神十五乘组这几天也在对天舟五号上剩余的货物进行整理，一部分货品留在空间站，其余的消耗品经过整理后会安置在天舟五号内部，以便天舟五号再入大气层时一并烧蚀销毁。

目前，天舟五号处于空间站组合体的后向对接口，按计划将于近日与空间站进行分离，为即将到来的天舟六号让出对接口。天舟六号货运飞船和长征七号火箭目前已经在海南文昌航天发射场展开测试，发射场各项准备工作有序进行，计划于今年五月上中旬发射，这将是中国空间站转入应用与发展阶段后的首次飞行任务。

除此之外，执行 2 次载人飞行的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。

接下来，中国载人航天工程每年将执行 2 次“神舟”载人飞船发射、1 至 2 次“天舟”货运飞船发射。2023 年是中国空间站转入应用与发展阶段的第 1 年，计划发射“神舟十六号”、“神舟十七号”2 艘载人飞船和“天舟六号”1 艘货运飞船。

预计在 2023 年 5 月 10 日下午，搭载“天舟六号”货运飞船的“长征七号”遥七运载火箭，将从海南文昌发射场 201 工位发射升空，飞船升空后，将采用快速交会对接模式对接于“天和”核心舱后向端口。此次发射是 2023 年中国载人航天工程的第 1 次发射，将为“神十六”任务先行送去“粮草”和“辎重”，承担着打好中国载人航天工程新阶段开局之战的重任。

从“天舟六号”开始，“天舟”系列飞船进入新的组批生产阶段，安排研制生产了“天舟六号”至“天舟十一号”6 艘飞船。本阶段，“天舟”飞船进行了系统升级，对货物舱进行了较大改进，大幅度增强密封舱的货物运输能力，给航天员提供的物资将可以支撑更长的时间。据IT之家所知，“天舟六号”飞船相较于此前批次对密封舱的容积进行加大，运力提高了约 500 千克，将由此前“天舟五号”的 6.9 吨提升至约 7.4 吨。基于运力的提升，空间站任务“天舟”货运飞船发射密度相应由此前的 2 次 / 1 年调整为 3 次 / 2 年。

此行，“天舟六号”飞行任务主要包括上行航天员驻留物资、舱外服等出舱消耗物资；保障平台安全运行的维修备件和推进剂、应用任务各类载荷和样品；并下行在轨废弃物。