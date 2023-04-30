NASA：国际空间站所有参与国都确认延长运行支持，最迟到 2030 年淘汰

IT之家 4 月 30 日消息，美国国家航空航天局 NASA 于 4 月 27 日发文宣布，国际空间站所有参与国都确认延长该设施的运行支持，最迟到 2030 年淘汰。

▲ 联盟号 MS-08 载人飞船乘组于 2018 年 10 月 4 日拍摄的国际空间站，图源 NASA

NASA 称，美国、日本、加拿大和 ESA（欧洲航天局）的参与国已确认他们将支持国际空间站持续运行到 2030 年，俄罗斯已确认将支持国际空间站的持续运行到 2028 年。

自 1998 年发射以来，已有来自 20 个国家的 266 人访问过国际空间站，并在这里进行跨多个研究学科的实验，包括地球和空间科学、生物学、人体生理学、物理科学和在地球上无法完成的技术演示。

去年有一段时间，业界就俄罗斯是否退出国际空间站而争论不休，起因是俄罗斯航天局局长暗示 2024 年将退出国际空间站项目，不过俄罗斯航天局后续向美国航空航天局通报称其至少在 2028 年前不会退出这一项目。

据IT之家此前报道，俄罗斯轨道站将在 2028 年至 2032 年间分两步走建成，其草图设计将于 2023 年夏季完成。俄罗斯轨道站 ROSS 第一阶段包括 4 个基础模块，第二阶段包括 3 个模块，其中有目标和生产模块以及服务平台。

值得一提的是，ROSS 的轨道倾角高达 96~98°，也就是几乎绕着南北极运行。而国际空间站轨道倾角为 51.6°，中国空间站的轨道倾角为 42°。