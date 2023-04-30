消息称苹果 watchOS 10 将包含以小组件为重点的改进设计

IT之家 4 月 30 日消息，马克古尔曼 (Mark Gurman) 在最新一期的 Power On 时事通讯中提到，苹果今年正准备对 Apple Watch 进行一些重大更改，例如 watchOS 10 的用户界面，其中的重点便是小组件（Widget）。

他解释说，小组件作为 watchOS 10 用户界面的“核心部分”，他将新的设计描述为“让人想起 Siri 表盘”并且类似于“小组件堆栈”，可能类似 iPhone 和 iPad 目前的样子。

“计划是让用户通过滚动浏览一系列不同的小组件 —— 实时活动、天气、股票行情、日历约会等等 —— 而不需要启动应用程序，”Gurman 说，“新界面将作为任何表盘的叠加层提供”，这种新设计的总体目标是让人们“更快地查阅信息”，而无需打开 App。

Gurman 还表示，苹果正考虑更改 Apple Watch 的数码表冠（Digital Crown）功能。在当前版本的 watchOS 中，按下数码表冠可查看表盘或主屏幕，然而在 watchOS 10 中则是打开新的小部件界面。

正如 Gurman 所说，这类似于 Apple Watch 最初的“Glances”功能。据IT之家所知，watchOS 初始版本中从底部向上滑时会出现 Glances，该功能使其可以快速访问来自各种应用程序的相关通知，但最终被苹果所放弃。