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消息称苹果 watchOS 10 将包含以小组件为重点的改进设计

2023/4/30 21:27:49 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 30 日消息，马克古尔曼 (Mark Gurman) 在最新一期的 Power On 时事通讯中提到，苹果今年正准备对 Apple Watch 进行一些重大更改，例如 watchOS 10 的用户界面，其中的重点便是小组件（Widget）

他解释说，小组件作为 watchOS 10 用户界面的“核心部分”，他将新的设计描述为“让人想起 Siri 表盘”并且类似于“小组件堆栈”，可能类似 iPhoneiPad 目前的样子。

“计划是让用户通过滚动浏览一系列不同的小组件 —— 实时活动、天气、股票行情、日历约会等等 —— 而不需要启动应用程序，”Gurman 说，“新界面将作为任何表盘的叠加层提供”，这种新设计的总体目标是让人们“更快地查阅信息”，而无需打开 App。

Gurman 还表示，苹果正考虑更改 Apple Watch 的数码表冠（Digital Crown）功能。在当前版本的 watchOS 中，按下数码表冠可查看表盘或主屏幕，然而在 watchOS 10 中则是打开新的小部件界面。

正如 Gurman 所说，这类似于 Apple Watch 最初的“Glances”功能。据IT之家所知，watchOS 初始版本中从底部向上滑时会出现 Glances，该功能使其可以快速访问来自各种应用程序的相关通知，但最终被苹果所放弃。

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关键词：苹果watchOS 10

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