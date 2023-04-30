立讯精密预计 2023 年上半年净利润超 41.62 亿元，同比增长超 10%

IT之家 4 月 30 日消息，立讯精密发布了 2023 半年报预告，预计公司 2023 年上半年净利润约为 41.62 亿元 —45.41 亿元，同比增长 10%–20%。

IT之家发现，立讯精密同日还公布了其 2022 年年报。2022 年，立讯精密营收约为 2140.28 亿元，同比增长 39.03%；净利润约 91.63 亿元，同比增长 29.60%。

立讯精密表示，在消费电子业务方面，2022 年，由于受地缘政治、全球通胀等外部因素影响，海内外消费需求出现不同程度下滑，叠加第四季度华中地区重要系统厂商产能受阻，公司部分零组件及模组产品出货量短期呈现被动下滑态势，整体稼动率出现一定波动。

汽车业务方面，在汽车“电动化、网联化、智能化”的趋势带动下，公司汽车业务相关产品（高 / 低压线束、特种线束、充电枪、汽车连接器、智能座舱域控制器、液晶仪表、AR HUD、DMS 等）市场需求强劲，业绩呈现高速增长。

另外，从收入构成上看，2022 年，立讯精密电脑互联产品及精密组件产品收入约为 112.8 亿元，同比增长 43.57%；汽车互联产品及精密组件产品收入约为 61.49 亿元，同比增长 48.44%；通讯互联产品及精密组件产品收入约为 128.34 亿元，同比增长 292.55%；消费性电子产品收入约为 1796.67 亿元，同比增长 33.44%。